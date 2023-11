Addio ad Aldo Bet, bandiera rossonera degli anni ’70: il cordoglio del Milan

Il Milan ed il calcio italiano piangono la scomparsa di Aldo Bet, ex stopper che ha giocato molti anni con la maglia rossonera.

Notizia triste arrivata questa mattina per i tifosi di calcio italiani più longevi. Si è spento un simbolo di uno sport che non c’è più, di un’era calcistica ormai lontana ma anche molto nostalgica ed apprezzata.

Addio ad Aldo Bet, ex storico difensore roccioso che è stato attivo soprattutto negli anni ’70. Veneto doc, era l’esempio del calciatore generoso e di sacrificio, quasi inossidabile. Nonostante non fosse tecnicamente accuratissimo, era stimato da tutti i suoi allenatori e tifosi per via della grinta e leadership sempre mostrate.

Bet, classe 1949, era cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma in carriera le sue esperienze indimenticabili lo legarono prima alla Roma e poi soprattutto al Milan. Divenne una bandiera rossonera, giocandovi dal 1974 al 1981. Fu tra i protagonisti dello Scudetto della Stella, ovvero il decimo titolo della storia milanista conquistato nel ’79.

Oltre a quello storico titolo, Aldo Bet vinse anche una Coppa Italia con il Milan e fu protagonista della risalita in Serie A nel 1981, dopo la retrocessione per lo scandalo calcioscommesse. Due invece i gettoni con la Nazionale italiana, sempre in quel decennio, mentre non fu troppo fortunato con la successiva carriera da allenatore negli anni ’80.

Bet si è spento all’ospedale di Varese per complicazioni, all’età di 74 anni. Il Milan ha subito pubblicato sui social un messaggio di lutto e cordoglio per ricordare il grande spirito del difensore, protagonista di un calcio ormai antico ma molto romantico.