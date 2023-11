Clausola da 11 milioni: il Milan si prepara al colpo

Il club rossonero fa sul serio per il talento tedesco e l’esperto di mercato rivela la cifra che dovrà sborsare il Diavolo per averlo

Il Milan continua a faticare in questo periodo molto complicato e a Lecce è arrivato un altro risultato non soddisfacente. La squadra di Stefano Pioli ha commesso un altro passo falso che l’allontana dal vertice, e ora sono in atto delle riflessioni.

La società cerca delle soluzioni, e nel frattempo non si dimentica del mercato, perché fra poco più di un mese apre la sessione invernale e c’è l’opportunità per inserire degli innesti e rinforzare la rosa. Nelle idee del club rossonero c’è sicuramente quella di rimediare all’emergenza difensiva, andando magari a prendere un sostituto dell’infortunato Pierre Kalulu o un vice Theo Hernandez. Tuttavia, il reparto arretrato non è l’unico pensiero della dirigenza.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada lavorano anche in chiave futura e hanno messo gli occhi su un talento di prim’ordine. Sono giorni infatti che si parla di Assan Ouédraogo, classe 2006 di proprietà dello Schalke 04. Parliamo dello stesso club dal quale il Diavolo ha prelevato Malick Thiaw un anno fa, mettendo a segno un gran colpo. Il centrocampista sta brillando nonostante il suo club fatichi in seconda divisione tedesca.

Ouédraogo, i rossoneri stanno accelerando: la cifra da sborsare

In questi giorni è stato spiegato che il capo dell’area tecnica, Geoffrey Moncada, segue il giovane centrocampista da un paio d’ anni. Le voci di un derby di mercato con l’Inter si sono fatte insistenti, ma il ragazzo è seguito da numerosi top club non solo in Italia.

Ouédraogo abbina una notevole stazza fisica (191 cm) a una buonissima tecnica di base e anche Bayern Monaco e Lipsia sono interessate a lui. Tutto ciò è però cosa nota, mentre Matteo Moretto ha rivelato delle novità in merito all’interessamento del Milan nei confronti del ragazzo. L’esperto di mercato ha spiegato su SOS Fanta che, mentre con l’Inter non risultino contatti, recenti, i rossoneri sono invece forti sul ragazzo tuttora.

Moretto ha confermato che “la pista che porta al Milan si sta surriscaldando. I contatti tra l’entourage del calciatore e il club rossonero sono aumentati negli ultimi tempi perché il Milan lo vuole fortemente e sta provando ad accelerare. La novità che possiamo svelarvi riguarda la clausola di rescissione di Assan Ouédraogo, fissata sugli 11 milioni di euro. Una cifra accessibile, considerate le qualità del centrocampista”.