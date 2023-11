Donnarumma e la contestazione in Milan-PSG: “Non è facile, dopo la partita…”

Fischiato, deriso e insultato in Milan-PSG: Donnarumma ha commentato quanto è successo nella recente sfida di Champions.

Martedì scorso a San Siro si è verificato l’atteso ritorno di Gianluigi Donnarumma da avversario della squadra rossonera. Dopo il match di andata a Parigi, nel quale i tifosi milanisti presenti lo avevano già preso di mira, a Milano la contestazione è stata più grande.

La Curva Sud Milano ha fatto trovar fuori dallo stadio delle banconote con scritto “Dollarumma”, “Mercenario” e “Uomo senza onore”. Poi durante la partita non sono mancati fischi ripetuti e anche cori al suo indirizzo. Per lui non è stata l’atmosfera migliore per giocare, però se lo aspettava e alla fine la sua prestazione non è stata condizionata.

Donnarumma dopo la contestazione in Milan-PSG

Nel post-partita non c’erano state dichiarazioni di Donnarumma, del Paris Saint Germain avevano parlato altre persone. Tra queste Kylian Mbappé, che ha ritenuto un po’ troppo quanto fatto dai tifosi del Milan all’indirizzo del loro ex portiere.

Donnarumma ha parlato dell’argomento in occasione della cerimonia di premiazione della Hall of Fame del Calcio Italiano: “Sicuramente non era stato facile nell’ottobre 2021 e non è stato facile adesso. In campo provi a non farti distrarre da nulla e dare tutto ciò che hai per la tua squadra. Dopo la partita ne risenti di più, scarichi le emozioni“.

L’estremo difensore del PSG era già stato contestato a San Siro nell’ottobre 2021, quando si presentò lì con la Nazionale. Tra il pubblico c’erano diversi tifosi del Milan che gli manifestarono con assordanti fischi tutta la loro disapprovazione. Era la prima volta che tornava in quello che per diversi anni era stato il suo stadio e l’accoglienza non era stata buona.

In Champions League ha affrontato direttamente il Milan e c’era grande attesa di vedere cosa sarebbe successo a San Siro. È andata come ci si aspettava. Vedremo se in futuro ci saranno di nuovo contestazioni di questo tipo oppure se il tutto si ridurrà a qualche fischio.

Donnarumma non è mai stato perdonato per il suo addio a parametro zero nell’estate 2021. Nonostante la ricca offerta del club rossonero per rinnovare, lui ha deciso di prendere un’altra strada e il Milan stesso ha voltato pagina. Mike Maignan l’ha fatto dimenticare, rivelandosi più forte di lui. Tuttavia, era difficile pensare che il ritorno a San Siro da avversario sarebbe stato accolto con indifferenza.