Esonero Pioli, la posizione del Milan: le cose stanno così

Dopo i due punti persi a Lecce si torna a discutere della posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e sul possibile cambio.

Se si toglie il successo molto esaltante in casa contro il PSG, il Milan ha vissuto un periodo decisamente delicato e complesso tra la sosta di ottobre e quella che scatterà nelle prossime due settimane di novembre.

Il calendario infatti ha visto tre sconfitte, di cui due letali in campionato a San Siro con Juventus e Udinese, e due pareggi che suonano come k.o. veri e propri. Perché entrambi sono giunti con una rimonta subita, dal Napoli prima e dal Lecce poi.

In particolare il 2-2 di ieri al Via del Mare ha riscatenato la rabbia e la delusione dei tifosi milanisti. Pari subito con due reti di vantaggio, scomparendo nel secondo tempo e rischiando addirittura la sconfitta beffa nel finale. Il tutto con una situazioni di infortuni muscolari sempre più vasta e complicata.

Ovviamente della situazione, della classifica peggiorata e dei tanti problemi da risolvere il primo responsabile è Stefano Pioli. L’allenatore, che sembrava poter tornare a godere della stima della piazza dopo il 2-1 sul PSG, è nuovamente al centro delle critiche.

Pioli, arriva l’aggiornamento di Moretto: “Per ora non cambia nulla”

C’è chi chiede la testa dell’allenatore. Non a caso negli ultimi mesi l’hashtag #Pioliout sui social è tornato ad incombere, come sintomo di insoddisfazione generale. Inoltre va segnalato come prima di Milan-PSG a San Siro non si sia intonato il coro “Pioli is on fire” che invece ha sempre accompagnato i pre-partita dallo Scudetto in avanti.

Pioli è seriamente a rischio dopo il deludente 2-2 di ieri a Lecce? Secondo il giornalista Matteo Moretto, penna di Relevo, non sembra ci siano grosse novità su questo fronte. Infatti l’ambiente rossonero non è contento degli ultimi risultati, che hanno un po’ minato la corsa Scudetto per il Milan, ma non si pensa ancora a soluzioni drastiche.

“Su Pioli non ci sono novità. Dopo Milan-Udinese non era in discussione, ma doveva dare un segnale, soprattutto in Champions. Il pareggio di Lecce non soddisfa nessuno, ovvio, ma ora non cambia nulla”, ha scritto Moretto su Twitter in risposta a chi gli chiedeva novità su un possibile cambio in panchina.

Al momento dunque non si cambia, il Milan continua a dare fiducia a Pioli che dovrà ridare entusiasmo e solidità ad una squadra troppo altalenante e fisicamente poco pronta. Dopo la sosta di novembre il tecnico emiliano non avrà più alibi.