Il difensore nel mirino del Milan: lo manda Nesta

Un altro talento nel mirino del Milan, stavolta per rinforzare la difesa. Il consiglio per prenderlo arriva direttamente dall’ex stella rossonera.

I tanti infortuni stagionali hanno messo in difficoltà il Milan nell’ultimo periodo. In particolare in un reparto, che si è trovato clamorosamente sguarnito: quello di difesa, visti i tanti centrali che sono stati costretti a fermarsi per problemi di vario genere.

Basti pensare che il Milan ha perso per almeno 3-4 mesi il jolly Pierre Kalulu, che si è dovuto operare per una lacerazione del tendine. Stop muscolari che attanagliano il veterano Simon Kjaer, quasi sempre costretto a fermarsi per risentimenti ormai tipici. Infine anche il giovane Marco Pellegrino ha subito di recente una lesione che lo lascerà ai box per diverse settimane.

Un’ecatombe per i centrali a disposizione di Stefano Pioli, il quale ha chiesto ai suoi dirigenti di intervenire già a gennaio con un innesto sano e affidabile, che possa rappresentare la prima alternativa al duo Thiaw-Tomori. Il club sta lavorando ad una nuova soluzione, che potrebbe arrivare dalla Serie B italiana.

Marcandalli, la stella della Reggiana fa impazzire il Milan

Nella solita caccia aperta ai giovani talenti, italiani ed internazionali, spunta un profilo a sorpresa segnalato nelle scorse ore da Gianlucadimarzio.com. Si tratta di un difensore centrale ben strutturato, dalla fisicità e dalle qualità atletiche assolutamente invidiabili.

Parliamo di Alessandro Marcandalli, classe 2002 italianissimo ma con origini nigeriane da parte di madre. Gioca nella Reggiana ed è allenato da un certo Alessandro Nesta, ex stella del Milan ed uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. Un talento assoluto che sta dunque crescendo a vista d’occhio sotto l’egida dell’ex stopper romano.

Marcandalli è in prestito alla Reggiana dal Genoa, che lo ha mandato a fare esperienza in cadetteria per questa stagione. Ma il Milan potrebbe convincere il Grifone a trattare la sua cessione, visto che gli osservatori rossoneri hanno avuto ottime sensazioni sulle qualità di questo 21enne di belle speranze.

Già 12 presenze da titolare in Serie B, personalità da vendere e ottime qualità atletiche e tecniche. Stranamente il c.t. dell’Under 21 italiana Carmine Nunziata ancora non si è accorto di questo talentuosissimo difensore e non lo ha ancora convocato in nazionale. Ma il futuro è già scritto, soprattutto se seguirà le istruzioni di mister Nesta in questi mesi.

Non solo Marcandalli: per il futuro il Milan ha messo nel mirino già altri difensori, come Finn van Breemen del Basilea e Lloyd Kelly del Bournemouth, ma entrambi sarebbero più in vista per la prossima estate.