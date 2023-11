Il Milan sbarca in Medio Oriente: apre Casa Milan a Dubai

Nuova iniziativa per la crescita globale del Milan. Da oggi è stata ufficializzata l’apertura della sede rossonera in quel di Dubai.

Uno degli obiettivi principali del Milan, da quando regna la proprietà americana, è quello di espandere fama, prestigio e riconoscibilità del proprio marchio a livello globale. Per questo motivo sono numerose le partnership internazionali siglate negli ultimi anni.

Sempre sulla stessa falsa riga va letta l’iniziativa, quasi storica, che è stata ufficializzata quest’oggi dal Milan. Il club rossonero ha inaugurato una sede di Casa Milan, ovvero la sede operativa rossonera, in quel di Dubai. Dunque il club si espande decidendo per una base strategica anche nel noto centro commerciale del Medio Oriente.

Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan è orgoglioso di annunciare l’apertura di Casa Milan Dubai, la nuova Casa dei Rossoneri in Medio Oriente. Si tratta di una importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, che testimonia una nuova fase di crescita di AC Milan sotto la leadership di RedBird Capital. Casa Milan Dubai rafforza l’impegno di AC Milan negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente e permetterà al Club di stabilire una connessione profonda con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner esistenti, tra cui Emirates (Principal Partner e partner dal 2007) e SIRO (Official Hotel Partner)”.

Gli uffici del club rossonero saranno ubicati al 31° piano del moderno ICD Brookfield Place, nel cuore del Dubai International Financial Center. Giorgio Furlani, amministratore delegato Milan, ha dichiarato tutta la propria soddisfazione per questa espansione strategica: “Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo”.