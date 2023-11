Milan, benedetta sosta: c’è un motivo per sorridere

La sosta servirà al Milan a recuperare tanti calciatori: c’è un motivo per sorridere

Non è certo un momento facile per il Milan. La vittoria contro il Psg è stata solo una splendida illusione, che per una notte ha cancellato i grandi problemi della squadra di Stefano Pioli, che contro il Lecce è così tornato sulla terra.

I rossoneri, in realtà, avevano iniziato più che bene, ma poi, come a Napoli, sono affondati, facendosi rimontare dai salentini e rischiando la beffa nel finale. Le analogie con la sfida del Maradona non si fermano qui: oltre al risultato e per come è maturato, anche il solito capitolo infortuni. Il Diavolo, ancora una volta, deve fare i conti con gli stop di altri due titolarissimi, Rafa Leao e Davide Calabria (a questi aggiungiamo anche Loftus-Cheek, in panchina ma indisponibile). Serviranno 2/3 settimane al portoghese per tornare a disposizione, qualche giorno invece al capitano.

La sosta per le nazionali, dunque, viene in soccorso del Milan, che sfrutterà questi giorni per capirci un po’ di più sul problema infortuni e lavorerà per recuperare i suoi giocatori. La pausa d’altronde ridurrà il numero di partite che sarà costretto a saltare Leao. Il portoghese, se tutto dovesse andare come si spera, potrebbe ritornare col Borussia Dortmund, o al massimo la partita successiva. Calabria, invece, è pronto a esserci già contro la Fiorentina. L’emergenza ci sarà sicuramente in attacco, con l’assenza, anche di Giroud, ma la sosta permetterà a Pioli di ritrovare tanti calciatori.

Milan, da Pulisic a Kjaer: Pioli recupera i pezzi

Senza Leao, toccherà a Christian Pulisic e Samu Chukwueze fare la differenza. Entrambi non sono stati convocati dalle rispettive nazionali per trovare la forma migliore: il nigeriano non ha alcun problema fisico da smaltire, l’americano invece deve solo superare un affaticamento. Ci saranno contro la Fiorentina pronti a dare il loro contributo al pari di Simon Kjaer.

Il danese aveva saltato la trasferta di Napoli anche lui per un affaticamento, ma non è stato più a disposizione. Non andrà in Nazionale per tornare ad essere l’unica alternativa a Thiaw e Tomori. Niente convocazione anche per il tedesco, prossimo a diventare padre.

La pausa per le Nazionali non potrà dunque che essere proficua visto che permetterà di ritrovare la giusta condizione ad uno dei calciatori che si è rivelato più importante in questo inizio di stagione. Stiamo parlando di Rubén Loftus-Cheek, che non ha disputato il match contro il Lecce non avendo recuperato dalle fatiche contro il Psg.

L’inglese è il calciatore che dà equilibrio alla squadra, che dà quella fisicità che non hanno gli altri compagni. Da falso trequartista ha permesso al Milan di essere aggressivo e unito come non mai. Avere l’ex Chelsea al 100% sarà dunque fondamentale. Ma sono tanti i giocatori che potranno allenarsi a Milanello, come Pobega, Florenzi e Adli, che proveranno a convincere Pioli a dar loro un maggiore minutaggio.