Milan, emergenza totale: ultima chiamata in attacco

Ecco come potrebbe cambiare l’attacco contro la Fiorentina. Il Milan sarà in emergenza totale per via delle assenza di Leao e Giroud

E’ il momento delle analisi, delle riflessioni in casa Milan. Il pareggio contro il Lecce ha allontanato il Diavolo dalla vetta della classifica, facendolo sprofondare in una crisi senza fine.

Il Milan per via dei risultati negativi della concorrenza è però rimasto al terzo posto, in piena zona Champions Leauge, ma tutto ciò non basta per rendere felici i tifosi, che dopo l’ennesimo passo falso avrebbero voluto cambiare guida tecnica. Non succederà, i rossoneri andranno avanti con il mister di Parma, che in settimana avrà un confronto con la dirigenza per provare ad analizzare quello che non va, in primis gli infortuni, che stanno tartassando il Milan da inizio stagione.

Pioli poi da mercoledì, quando ritroverà la squadra a Milanello, dovrà tornare a lavorare per cercare una soluzione ai tanti problemi. Problemi che sono ogni giorno sempre di più. Contro la Fiorentina, match in programma sabato 25 novembre, alle ore 20.45 a San Siro, il Milan dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza.

I rossoneri hanno, infatti, perso Rafa Leao per una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Una brutta tegola, che porterà il portoghese fuori dai campi per una ventina di giorni. E’ una corsa contro il tempo per riaverlo con il Borussia Dortmund, ma contro i Viola appare altamente improbabile un suo recupero.

Non ci sarà chiaramente Olivier Giroud, per il quale si aspetta il verdetto del Giudice sportivo dopo l’espulsione contro il Lecce. Rischia seriamente di star fuori per più di una giornata.

Ci sarà dunque un attacco da ricostruire, senza i propri pilastri e inevitabilmente bisognerà affidarsi ad altri elementi.

Milan, il nuovo attacco per la Fiorentina

Quasi certamente Stefano Pioli tornerà ad avere Christian Pulisic a disposizione. La pausa sarà utile a ritrovare la forma perduta e a smaltire le noie muscolari che lo hanno fermato nelle ultime sfide.

La pausa servirà a rimettere in sesto anche Samuel Chukwueze, che non ha certo esaltato contro il Lecce. Potrebbero essere loro a giocare sugli esterni, con l’americano dirottato a sinistra. I problemi maggiori sono chiaramente legati al sostituto di Olivier Giroud: Luka Jovic fin qui non ha certo convinto e contro la sua ex squadra potrebbe avere l’ultima possibilità prima di essere bocciato definitivamente. L’alternativa è rappresentata chiaramente da Noah Okafor, che da punta centrale ha segnato due reti e fu schierato titolare, a Cagliari, proprio contro Pulisic e Chukwueze. Chissà che non sia proprio questa la soluzione migliore.