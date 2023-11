Milan, problema centravanti: una “macchina da gol” in arrivo a gennaio

Il Milan ha bisogno di rinforzi veri in attacco, magari già da gennaio. L’ultimo nome sul taccuino di Furlani è un giovane bomber.

Anche se sabato scorso a Lecce sono arrivati due gol, di cui uno dal centravanti titolare Olivier Giroud, in casa Milan si sente la forte esigenza di reperire un altro centravanti di spessore, per il presente e per il futuro. Infatti il francese appena nominato ha compiuto 37 anni e non può rappresentare una garanzia totale in termini fisici e atletici.

Per il momento Luka Jovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze, i tre attaccanti arrivati durante il mercato estivo, si sono espressi solo a tratti. In particolare si discute l’innesto del serbo ex Fiorentina, considerato in fase calante e non all’altezza di diventare il vice-Giroud.

Ecco perché Stefano Pioli spera che la dirigenza Milan riesca ad accontentarlo a gennaio con l’innesto di un nuovo numero 9, un centravanti che dovrà avere in particolare due caratteristiche: saper inserirsi subito nel contesto rossonero e la capacità di segnare molti gol. In questo senso è finito nel mirino di Giorgio Furlani e soci un profilo molto intrigante.

Il nuovo bomber arriva da Montpellier: Milan su Adams

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Milan si è mosso nelle ultime ore mettendo gli occhi su un altro giovanissimo calciatore. La politica della proprietà RedBird è chiara: sì agli investimenti di mercato, a patto che riguardino giocatori di prospettiva che possano divenire dei veri e propri asset strategici.

Il profilo nuovo di zecca arriva da Montpellier: il Milan è sulle tracce del bomber nigeriano Akor Adams, classe 2000 che sta facendo parlare benissimo di sé in Ligue 1. Un campionato che il capo dell’area scouting Geoffrey Moncada osserva sempre con grande attenzione e difatti avrebbe scovato le qualità di Adams.

Numeri eccellenti, da vero bomber, quelli di Adams: 7 reti in 11 partite nel campionato francese, mentre lo scorso anno con la maglia del Lillestrom (Serie A norvegese) aveva un ruolino di marcia da 15 gol in 15 incontri. Insomma, una macchina da gol che farebbe comodissimo a Pioli, fin dalla sessione invernale.

Non è da escludere che gli uomini mercato del Milan nelle prossime settimane effettuino un blitz a Montpellier per visionare Adams da vicino e capire la fattibilità dell’operazione in entrata. Ma il nigeriano non è l’unico centravanti dal gol facile seguito dai rossoneri, visto che sul taccuino di Furlani c’è sempre Serhou Guirassy, il super bomber dello Stoccarda che ha già conquistato la Bundesliga.