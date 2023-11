Milan, si intromette la Juve: l’acquisto si complica

Si mette male per il Milan nella corsa al difensore. Anche la Juventus si è inserita e vuole mettere a segno il colpaccio a parametro zero. I dettagli di seguito

Il Milan è assolutamente consapevole che a gennaio ci sarà da ritoccare la rosa di Stefano Pioli. Diversi i reparti in difficoltà, ma mai quanto la difesa, che ora più che mai è in apnea di giocatori. Già, i soliti maledetti infortuni sono tornati a decimare la rosa, e la retroguardia è il reparto in cui la coperta è rimasta cortissima. Attualmente, Stefano Pioli ha a disposizione i soli Malick Thiaw e Fikayo Tomori a disposizione, dato che Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer sono fermi ai box. Il danese dovrebbe essere prossimo al rientro, mentre gli altri hanno di fronte dei tempi di recupero più lunghi, soprattutto il francese.

Ecco che il Milan ha bisogno di nuovi innesti in difesa per poter condurre una seconda parte di stagione all’altezza delle ambizioni. Geoffrey Moncada si è già messo a lavoro nella sua attività di osservazione e ha individuato un profilo molto interessante che milita in Premier League. E’ lui il prescelto per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli, ma si è inserita anche la Juventus nella corsa al giocatore. Niente di buono per il Milan.

Milan, la Juventus punta il difensore per sostituire Alex Sandro

Il Milan ha tutta l’intenzione di tentare l’assalto a Lloyd Kelly nel mercato invernale. Il centrale di difesa del Bournemouth è il profilo favorito ad un posto nella difesa rossonera. 23 anni, Kelly è un mancino di tutto rispetto con anche grandi qualità fisiche. Il suo contratto in scadenza nel giugno del 2024 ha ovviamente fomentato l’interesse di Furlani e Moncada, consapevoli che potrebbe bastare un leggero indennizzo per assicurarselo con sei mesi d’anticipo. Ma da quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Juventus iscritta alla corsa a Lloyd Kelly.

Cristiano Giuntoli starebbe infatti lavorando ai rinnovi di Bremer e Rugani, ma sa contemporaneamente che a giugno scadrà in modo naturale il contratto di Alex Sandro. Proprio Kelly sarebbe la prima idea per sostituire il difensore brasiliano, per lo più a parametro zero in estate. Insomma, la Juventus potrebbe tranquillamente bloccare l’inglese a gennaio, magari assicurandogli un lauto stipendio con altrettante buone commissioni agli agenti. Anche perché, pare che il Bournemouth non sia disposto a privarsi di Kelly a stagione in corso, pure a costo di perderlo a zero a giugno. Insomma, niente di buono per il Milan e Furlani.