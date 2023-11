Nocerino come Maldini e Nesta: prima avventura da allenatore a Miami

L’ex centrocampista dei rossoneri sta per avere la sua prima chance da allenatore di una Prima Squadra: ecco per chi firmerà

Sono davvero tanti gli ex calciatori del Milan che hanno fatto carriera da allenatori e che attualmente siedono su diverse prestigiose panchina del calcio europeo e mondiale. Alla lunga lista se ne è aggiunto da poco tempo un altro.

Ancelotti guida sicuramente il gruppo, ma tanti ex rossoneri sono anche tecnici giovani e di prospettiva, come ad esempio Alberto Gilardino che sta facendo molto bene con il suo Genoa. La notizia dell’ultim’ora è che ad un passo l’inizio della carriera da allenatore di un altro ex calciatore dei rossoneri, che tra l’altro si era ritirato dal calcio giocato circa tre anni fa. Stiamo parlando di Antonio Nocerino.

Nocerino ha giocato con la maglia del Milan per due stagioni e mezzo dall’estate del 2011 al gennaio del 2014, per poi trasferirsi in Premier League al West Ham. L’ex centrocampista, che vanta anche 15 presenze con la Nazionale italiana, era arrivato dal Palermo e nella prima stagione al Diavolo risultò tra i più decisivi con 48 presenze e ben 11 gol complessivi tra campionato e Champions League.

Nocerino a un passo dal Miami FC

Il classe ’95 ha annunciato la chiusura della carriera nel 2020 all’età di 34 anni e la sua ultima esperienza era stata al Benevento. Nel giorno dell’addio al calcio Nocerino aveva annunciato: “Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore”.

Nel finale di carriera Nocerino aveva giocato anche per un paio negli Stati Uniti con la maglia dell’Orlando City, e proprio in quella società è tornato per iniziare la sua carriera da allenatore della formazione under 15 e under 17. Adesso l’ex Milan e Juventus si sta per guadagnare la sua prima chiamata per allenare una Prima Squadra, sempre negli USA. Si tratta del Miami FC, squadra fondata dal milanista Riccardo Silva (che oggi è fra gli investitori di RedBird, proprietario del Milan) insieme all’aiuto di Paolo Maldini e che ha avuto come primo allenatore Alessandro Nesta (oggi tecnico della Reggiana).

I contatti tra Nocerino e il Miami Fc sono infatti molto fitti e la trattativa è in stato avanzato. La Gazzetta dello Sport spiega che l’annuncio potrebbe arrivare davvero da un momento all’altro. Il Miami FC milita nella Usl Championship, ovvero la seconda divisione in USA. Una rampa di lancio per il 38enne, che ha una chance per mettere in mostra le proprie capacità in America, dove ha chiuso la sua carriera da calciatore.