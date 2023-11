Chi è Akor Adams, l’ultima idea del Milan per l’attacco: ruolo e caratteristiche

L’attaccante nigeriano, attualmente vice capocannoniere della Ligue 1, è stato messo nel mirino dal Milan: scopriamo chi è

Si parla tanto, e giustamente, della nuova generazione di attaccanti nigeriani che vede il suo esponente di punta nel fenomenale Victor Osimhen, re dei cannonieri di Serie A nella scorsa stagione. Assieme al calciatore del Napoli, alla ribalta è salito anche Victor Boniface, giocatore del Bayer Leverkusen capace di andare a segno 7 volte, con 5 assist, nelle prime 11 giornate di Bundesliga.



Altri profili, come il già rossonero Samuel Chukwueze e il classe 2002 Gift Orban hanno già mostrato da tempo le loro qualità, mentre si parla sempre troppo poco di lui, Akor Adams, il possente centravanti del Montpellier che rappresenta la nuova affascinante idea per l’attacco del Milan.

Trasferitosi nel 2018 in Norvegia dalla natìa Nigeria a soli 18 anni, l’attaccante ha fatto il suo esordio in Europa con la maglia del Songdal. Dopo un ovvio periodo di adattamento ad una realtà totalmente differente da quella di provenienza, Adams esplode nel 2021. Quando realizza 10 gol in 28 presenze in tutte le competizioni col club scandinavo.

Le sue qualità – una forza fisica impressionante, unita ad una velocità sorprendente per un calciatore di 190 cm – convincono il più blasonato Lillestrøm a tesserarlo. Le reti aumentano, passando, nel biennio 2022-23, a 27 nelle 48 presenze tra campionato e varie coppe. Da notare come da gennaio ad agosto del 2023, il nigeriano viaggia alla media esatta di un gol a partita, chiudendo la sua esperienza col club con 17 gol in altrettanti incontri stagionali.

Adams continua allora la sua scalata verso campionati sempre più competitivi, accettando con entusiasmo la chiamata del Montpellier. Il club transalpino sborsa 4,5 milioni per il suo cartellino. Mai soldi furono più ben spesi a giudicare da quello che l’africano sta facendo in Francia.

Akor Adams, l’esplosione in Ligue 1 gli vale la chiamata del Milan

L’impatto col calcio francese è a dir poco da sogno. Doppietta all’esordio nel 2-2 con il Le Havre e rete alla seconda giornata contro il Lione. Nelle 11 gare finora disputate in Ligue 1 il nigeriano è andato a segno 7 volte. Un bottino che lo ha messo temporaneamente in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro, grazie soprattutto ai tanti gol realizzati in Norvegia.

Davanti a lui, nella graduatoria dei bomber del campionato d’Oltralpe, c’è solo Kylian Mbappé. Che però, come anticipato, è dietro ad Adams come numero di gol realizzati nell’anno solare.

La crescita del calciatore, nato nel gennaio del 2000, appare inarrestabile. Il suo rendimento, nonché la vena realizzativa, migliorano anno dopo anno. Nonostante le nuove sfide affrontate in campionati via via più competitivi. Ancora a secco di presenze con la maglia della sua nazionale, Adams non avrà molti problemi ad affermarsi anche con le Super Aquile. E, chissà, anche con la maglia rossonera, se il pressing di Furlani e D’Ottavio andrà a buon fine…