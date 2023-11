Milan, Bennacer: “Al ginocchio non sento niente. Champions? Giochiamo per vincerla”

Bennacer ha parlato del suo infortunio e degli obiettivi da raggiungere con la squadra: ha tanta voglia di tornare.

Sicuramente si sta facendo sentire l’assenza di Ismael Bennacer nel Milan. Al centrocampo di Stefano Pioli mancano le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. Purtroppo, è fuori da mesi e serviranno ancora delle settimane prima di rivederlo a disposizione.

In attesa di poter tornare ad aiutare i suoi compagni, il centrocampista algerino è volato negli Emirati Arabi Uniti dove lunedì è stata inaugurata Casa Milan Dubai. Intervistato da The Nacional, ha parlato di alcuni temi tra i quali il suo infortunio: “È difficile quando hai questo tipo di infortunio e in quel momento, ovvero una delle partite più importanti della mia vita. Ma va bene quando vedi cose positive ogni giorno, lavori, hai un programma per il ritorno e vedi che ci sono progressi. Non ho lavorato per due mesi, poi ho fatto bicicletta, corsa e altro ancora. Non sono contento di essermi infortunato, però vedo anche le cose positive. Sono stato di più con la mia famiglia e con me stesso. Sta andando tutto bene e non sento nulla al ginocchio“.

Bennacer si era infortunato nel derby di Champions League contro l’Inter: lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. È stato operato e sembra che tutto stia filando liscio. Dovrebbe tornare a metà dicembre, lo ha confermato anche a Dubai.

Bennacer, voglia di vincere con il Milan

L’ex Empoli è stato interpellato anche sulla Champions League, una competizione che tutti i giocatori vogliono disputare e vincere: “Giochi per vincerla, non solo per esserci. Quando hai il sapore della semifinale vuoi arrivare più in alto. Quest’anno ci riproveremo. Non siamo qui solo per partecipare al girone oppure per arrivare solo ai quarti. No, vogliamo vincere. Come abbiamo visto, molte squadre hanno la possibilità di farcela“.

In generale, Bennacer ha voglia di nuovi trofei dopo lo Scudetto conquistato nel 2022: “Quando giochi nel Milan, vuoi vincere ogni anno. E anche tutto, seppur sia difficile. Quest’anno abbiamo una squadra molto buona e ottimi giocatori. Facciamo sempre gruppo. Servirà del tempo, ma andrà tutto bene“.