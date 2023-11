Milan, colpo in difesa: Moncada all’assalto del centrale

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo difensore centrale, dopo gli stop di Pellegrino e Kalulu e le condizioni non ottimali di Kjaer. Il punto della situazione

Si parla tanto di calciomercato stamani sulle principali testate sportive. L’attenzione è chiaramente rivolta anche al momento complicato del Milan e ai tantissimi infortunati che stanno condizionando la squadra di Stefano Pioli, ma si guarda anche a gennaio per migliorare una rosa che presenta diverse lacune.

Come scritto stanno aumentando le possibilità che il Milan decida di mettere le mani su un attaccante già nel prossimo mercato invernale visto il contributo dato fin qui da Luka Jovic, ma la priorità resta, comunque, l’acquisto di un difensore centrale.

Il Milan sta vivendo queste ultime partite in perenne emergenza. Pierre Kalulu e Marco Pellegrino si sono fermati a Napoli e ne avranno per parecchio tempo, ma Pioli ha perso anche Simon Kjaer. Il danese sembrava doversi fermare solo per qualche giorno e invece non ha più giocato, mettendo nei guai i rossoneri, che hanno avuto a disposizione i soli Malick Thiaw e Fikayo Tomori

A gennaio si correrà dunque ai ripari per sopperire ad una vera e propria emergenza. E’ Tuttosport, in edicola stamani, a fare il punto della situazione e a sottolineare come il primo della lista, come più volte scritto, è Kelly del Bournemouth. Il calciatore è stato visionato da Moncada non molto tempo fa e vorrebbe portarlo a Milanello già a gennaio. E’ un’opportunità visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la concorrenza è di quelle importanti, con Arsenal, Juve e soprattutto Tottenham interessate a lui.

Milan, le alternative a Kelly

Si guarda, dunque, anche ad altri profili, per non rischiare di restare con le mani in mano e il quotidiano torinese conferma come sul taccuino di Moncada sia finito anche il giovane Alessandro Marcandalli, 21 enne di proprietà del Genoa che si sta mettendo in mostra con la maglia della Reggiana, allenata in Serie B ad Alessandro Nesta, che di difensori se ne intende.

Ma la lista non è certo corta e il Milan valuta con attenzione anche Radu Dragusin, sempre di proprietà del Grifone, ma il suo prezzo è già alto, superiore ai 25 milioni di euro. Occhi puntati, inoltre, su Finn Van Breemen, che Moncada ha osservato di recente. Tantissimi nomi, dunque, senza dimenticare Maxime Esteve del Montpellier mai sparito dai radar del dirigente francese, anche lui con un contratto in scadenza nel 2025.