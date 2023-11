Milan, crolla il prezzo: il bomber arriva a gennaio

Il Milan potrebbe mettere le mani sull’attaccante, che tanto piace, già durante il calciomercato di gennaio. Il punto della situazione

Non manca poi molto al prossimo calciomercato di gennaio. Il Milan, inevitabilmente, sarà una delle squadre chiamata a muoversi maggiormente sul mercato.

Come è noto, il Diavolo, dovrà acquistare un difensore per sostituire l’infortunato Pierre Kalulu, dopo che si è deciso di non attingere dal mercato degli svincolati. Ma il centrale potrebbe non essere l’unico colpo messo a segno da Geoffrey Moncada, che in questi giorni sta viaggiando davvero molto in cerca di nuovi talenti da proporre al Diavolo.

L’idea di prendere un nuovo attaccante, anticipando il colpo che sembrava programmato per la prossima estate, sta prendendo sempre più piede. Così il Milan potrebbe essere pronto a mettere sul piatto offerte importanti per strappare i giocatori alla concorrenza.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto offensivo è quello di Jonathan David e La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, rilancia proprio il suo nome.

L’attaccante canadese del Lille, non sta attraversando un ottimo momento, avendo realizzato solamente due gol in questo inizio di stagione. Una stagione che non sta decollando ed appare anni luce lontana da quella vissuta lo scorso anno, quando erano ben nove.

Jonathan David ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e più passa il tempo, più il suo valore di mercato si abbassa soprattutto con prestazioni non all’altezza. E’ evidente, dunque, che il Lille stia seriamente pensando di cederlo già durante il calciomercato di gennaio, per non rischiare di incassare davvero troppo bassa. Secondo il giornale David potrebbe lasciare la Ligue 1 per quaranta milioni di euro. La scorsa estate ne servivano almeno sessanta. Una riduzione davvero significativa, che potrebbe spingere il Milan ad affondare subito il colpo.

Milan, le alternative a Jonathan David

Sul taccuino di Geoffrey Moncada, però, non c’è solamente il canadese, ma la missione in Francia ha portato il Diavolo sulle tracce di Akor Adams, che con il Montpellier ha già segnato 7 gol in undici partite.

Il suo contratto scade nel 2027 e il suo valore di mercato è già schizzato alle stelle. Sarebbe più facile mettere le mani su Serhou Guirassy, guineano classe 1996, che sta segnando raffiche di gol con lo Stoccarda, ben 15 in Bundesliga: la sua clausola rescissoria da appena 17 milioni fa davvero gola, ma al momento il giocatore appare poco propenso a lasciare il proprio club