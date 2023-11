Milan, ricavi da sponsor in crescita: solo un’italiana guadagna di più

Il Milan ha migliorato ed aumentato i ricavi da sponsor negli ultimi anni. Ecco quanto incassa il club per quello di maglia.

Negli ultimi anni il Milan ed il proprio pubblico devono ringraziare la gestione made in USA. Prima quella di Elliott Management, il fondo anglo-americano che ha preso in carico il club con l’intento di rimettere in sesto i conti. Poi RedBird Capital, l’attuale proprietà che ha l’intento di espandere il brand Milan a livello globale.

Ma il merito maggiore di questi imprenditori statunitensi è stato quello di riportare un bilancio disastroso, generato da buchi, perdite e risultati negativi sul campo, ad essere decisamente in attivo. Il Milan è esempio di virtù sportiva e finanziaria ormai da diversi anni, come si evince dall’ultimo bilancio semestrale.

Uno dei maggiori punti di svolta ha riguardato l’aumento progressivo dei ricavi. Moltissime le partnership stabilite nell’arco degli ultimi anni, che non solo hanno ridato visibilità internazionale al Milan, ma hanno anche portato un aumento di introiti significativo. Lo dimostra la classifica dei ricavi in Serie A sui main sponsor.

Milan, 30 milioni all’anno da Emirates: la classifica totale

Il Milan si può vantare uno degli accordi migliori in Italia per quanto riguarda lo sponsor di maglia. Il feeling totale, che dura ormai dal 2010-2011, con la compagnia aerea Fly Emirates è molto conveniente per le casse di via Aldo Rossi.

Il giornalista Łukasz Bączek, firma di Sportico, ha redatto la classifica per ricavi da main sponsor della Serie A italiana. Il Milan vanta introiti da 30 milioni di euro all’anno secondo le stime recenti, grazie all’accordo rinnovato qualche anno fa con la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi. Una partnership solida che, in futuro, potrebbe allargarsi anche per i naming rights dello stadio di proprietà.

L’accordo Milan-Emirates non è però il più vantaggioso del calcio italiano. Infatti al primo posto di questa classifica finanziaria spicca la Juventus. Il club bianconero incassa da Jeep, una delle holding della famiglia Agnelli e della controllante Stellantis, ben 45 milioni di euro all’anno.

Al terzo posto c’è la sorprendente Fiorentina, che grazie alle capacità economiche del presidente Rocco Commisso ha stabilito una partnership con Mediacom da 25 milioni di euro. Mentre l’Inter sta per ufficializzare il nuovo accordo commerciale con Qatar Airways (che sostituirà presto sulle maglie Paramount). Introiti che si aggireranno sui 18-20 milioni annui, dunque ben al di sotto dei ricavi del Milan.