Milan, rivoluzione in attacco a gennaio: il centravanti può già partire

Il Milan potrebbe cambiare molto in vista del mercato di gennaio, soprattutto nel reparto offensivo. Arriva una mossa per la svolta.

Uno dei maggiori difetti del Milan in questa prima fase di stagione riguarda le soluzioni offensive. Infatti i numeri parlano chiaro: se la scintilla di Leao e la preponderanza di Giroud non si accendono, i rossoneri fanno fatica a fare gol.

Non è un caso se nelle partite più determinanti della stagione abbiano sempre segnato i suddetti due attaccanti. Troppo poco invece l’apporto offensivo degli altri componenti del reparto, vista la seria mancanza di un centravanti alternativo che possa regalare gol e giocate preziose in avanti.

Il desiderio di mister Pioli a gennaio è quello di avere dunque almeno un rinforzo. Un numero 9 che possa alternarsi a Giroud senza far rimpiangere il calciatore francese. Il Milan aveva nei piani l’opzione di investire forte su un nuovo attaccante, anche di prospettiva, in vista dell’estate prossima. Ma l’ultima indiscrezione di mercato potrebbe anticipare il tutto.

Jovic via a gennaio: lo cerca il Valencia

Il tutto si può sbloccare grazie a Luka Jovic. Ovvero il centravanti arrivato a costo zero dopo la rottura con la Fiorentina. Un acquisto che ha lasciato scettici e perplessi moltissimi tifosi milanisti. Chi si aspettava infatti un innesto di prestigio in avanti, per il ruolo di vice-Giroud, è rimasto scontento, visto che il serbo non viene certo da annate esaltanti.

L’ex viola infatti non sta affatto brillando: nelle 7 presenze finora in campionato non ha mai dimostrato né forma atletica né adattabilità al gioco di mister Pioli. La bocciatura è dietro l’angolo e, per fortuna del Milan, dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe fare molto comodo.

Il Valencia, secondo il portale elgoldigital.com, è molto interessato a Jovic per il mercato di gennaio. La squadra levantina ha il solo Hugo Duro come punto di riferimento offensivo e ha dunque bisogno di un calciatore già esperto a certi livelli. Jovic è profilo che piace al tecnico Ruben Baraja, ma tutto dipenderà dal via libera del Milan: infatti il Valencia intende acquistarlo solo a costo zero, con i rossoneri che dovrebbero accettare una risoluzione anticipata del contratto.

L’uscita di Jovic, seppur non onerosa, libererebbe spazio per un nuovo innesto offensivo nel Milan a gennaio. I rossoneri stanno già sondando il terreno da tempo; al posto del serbo si stanno seguendo diverse piste, tra cui il bomber di Bundesliga Serhou Guirassy, tra i centravanti più promettenti d’Europa, o il fuoriclasse canadese Jonathan David, in forza al Lille.