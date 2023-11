Calciomercato Milan, un ex per la difesa: affare low cost

Il club rossonero cerca un nuovo centrale e a gennaio ne prenderà uno sicuramente: per il futuro spunta anche il nome di una vecchia conoscenza.

L’infortunio di Pierre Kalulu costringe il Milan a intervenire sul calciomercato. Stefano Pioli ha già concordato con la dirigenza l’arrivo di un difensore nella sessione invernale.

L’ex Lione resterà fuori quattro mesi, inoltre bisogna considerare le precarie condizioni fisiche di Simon Kjaer e l’inesperienza di Marco Pellegrino. Tra l’altro, anche quest’ultimo è infortunato e ne avrà ancora per un po’. È fondamentale aggiungere una pedina a un reparto che non può pesare solo sulla coppia Thiaw-Tomori.

Calciomercato Milan, un centrale dalla Francia: Moncada lo conosce bene

Da giorni circolano tanti nomi accostati al Milan. Uno dei più quotati è Lloyd Kelly, 25enne in scadenza di contratto a giugno 2024 e che il Bournemouth sembra poco propenso a vendere comunque. Inoltre, ci sono anche Juventus e società della Premier League in agguato.

Un altro difensore che ha un contratto che scade a fine stagione è Tiago Djalo, che ha vestito la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 2018/2019 Geoffrey Moncada lo fece arrivare dallo Sporting Lisbona per un milione di euro e il 23enne portoghese fu aggregato alla Primavera. Poi in estate la cessione per 4 milioni al Lille, dove tuttora gioca.

Anzi, giocava… Nel senso che a inizio marzo si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro ed è rimasto fuori finora. Presto dovrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca. Venendo da un grave infortunio non può certamente essere una garanzia in vista di gennaio, però il Milan potrebbe comunque monitorarlo per un eventuale ritorno l’estate prossima.

Se si dovesse riprendere bene a livello fisico, Djalo sarebbe un buonissimo rinforzo a basso costo. Attenzione, però, sulle sue tracce ci sono tante squadre. In Italia la prima candidata è l’Inter, che da tempo gli ha messo gli occhi addosso e che vorrebbe portarlo a Milano l’estate prossima. Ci sono già stati dei contatti con l’entourage. I nerazzurri ci avevano già pensato a inizio 2023, quando hanno capito che il rinnovo di Milan Skriniar sarebbe stato poco probabile, però l’infortunio del portoghese ha cambiato tutto.

Si tratta di un classe 2000, quindi è ancora abbastanza giovane e poterlo ingaggiare a parametro zero rappresenta una ghiotta chance per più squadre. Vedremo se Moncada tornerà a farsi avanti oppure se il difensore giocherà altrove, forse nella Milano nerazzurra.