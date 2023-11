Svolta in panchina, ecco Mazzarri

Il tecnico italiano è pronto a tornare in panchina. Contratto fino al termine della stagione: contrattazioni in corso. Il punto della situazione

Il Milan ha deciso di proseguire con Stefano Pioli, nonostante la striscia infinita di risultati negativi in campionato. Lo stesso non ha fatto il Napoli, che dopo il ko interno contro l’Empoli ha scelto di separarsi da Rudi Garcia.

Al momento, però, l’unica cosa certa appare davvero il divorzio dal tecnico ex Roma, che nelle scorse ore è volato in Francia per stare vicino alla famiglia. Domani il Napoli, come d’altronde il Milan, tornerà a lavorare per iniziare a preparare la prossima giornata di campionato, ma non si sa ancora con certezza con quale allenatore.

Ieri sera sembrava tutto fatto per Igor Tudor, pronto a tornare in sella in Italia dopo l’avventura al Marsiglia. L’ex giocatore della Juventus, aveva fatto molto bene a Verona e questo faceva ben sperare i tifosi, desiderosi di separarsi il prima possibile da Rudi Garcia. Il sogno Antonio Conte si è reso, ancora una volta, subito impossibile. Una strada impraticabile con il netto rifiuto del tecnico italiano e De Laurentiis ha così deciso di virare, appunto, su Tudor.

Ore di contrattazioni, che come detto, sembravano poter portare alla fumata bianca, con un accordo di sette mesi più opzione di rinnovo, esercitabile da entrambe le parti, al verificarsi di determinate condizioni. Ma stamani tutto appare cambiato.

Napoli svolta Mazzarri: fumata bianca vicina

Aurelio De Laurentiis è più propenso ad affidarsi ad un allenatore che faccia da traghettatore, fino al termine della stagione, e legarsi a Tudor, per oltre un anno, potrebbe non apparire la scelta migliore.

Così, come raccontano gli esperti di mercato, vicine alle dinamiche napoletane, il nome caldo è diventato quello di Walter Mazzarri. Per il tecnico si tratterebbe di un ritorno sotto al Vesuvio dopo diversi anni.

Secondo quanto scrive Mirko Calemme per Calciomercato.it, ieri De Laurentiis ha intensificato i contatti con Mazzarri e oggi proseguirà a trattare con il toscano, che gli consentirebbe una soluzione ponte per poi tornare durante la prossima estate su profili più giovani con i quali far partire un nuovo progetto.

Sullo sfondo, infatti, resta il nome di Farioli, il sogno di De Laurentiis per ripartire con una nuova ventata di aria fresca. Il Napoli per ripartire da un tecnico emergente come l’attuale guida del Nizza è così pronto ad affidarsi a Mazzarri.