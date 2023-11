“Vale un terzo di quanto è stato pagato”: bocciatura severa per Chukwueze

Incominciano le prime critiche dure per Samuel Chukwueze, ma anche per il Milan che lo ha pagato comunque moltissimi soldi.

Il Milan secondo molti, durante la scorsa estate, ha rappresentato la regina del mercato. Sia per i numerosi acquisti effettuati durante l’intera sessione, sia per la modalità con cui sono arrivati questi rinforzi. Tutti funzionali, giovani e soprattutto arrivati a titolo definitivo.

Il problema è che poi i giudizi del mercato devono essere confermati sul campo. Un problema per la società rossonera, che non sta ottenendo grandi riscontri in questi primi mesi della stagione. Ci sono calciatori che hanno già convinto, come ad esempio Loftus-Cheek e Reijnders che, infortuni a parte, si stanno meritando la stima della gente milanista.

Altri invece per ora sono ancora insufficienti, o quanto meno sembrano aver bisogno di più tempo e spazio per provare a mostrare le loro qualità. Il caso più eclatante è quello di Samuel Chukwueze, uno dei calciatori maggiormente pagati in estate, che però al momento è risultato impalpabile e troppo spesso fuori forma.

Trevisani duro con Chukwueze: “Zero gol e zero assist in 3 mesi”

Critiche per le prove di Chukwueze che arrivano anche dalla stampa e dai media nazionali. Uno dei più scettici già ad inizio stagione sul suo acquisto è stato Riccardo Trevisani, noto telecronista ed opinionista di SportMediaset.

Di recente Trevisani è tornato sui suoi personalissimi pronostici di inizio stagione, facendo intendere come abbia azzeccato amaramente sul colpo Chukwu, costato 20 milioni più numerosi bonus al Villarreal. Il giornalista aveva previsto tutto: “Ho sempre detto che che l’algoritmo non è proprio uno scienziato, perché ha fatto delle operazioni sbagliate e non sarà mai una persona. Infatti ho detto che Chukwueze poteva costare un terzo in meno. Invece è stato pagato tanti, tanti, tanti soldi, diciamo circa 30 milioni bonus compresi”.

Una previsione che Trevisiani ci tiene a confermare: “Ne ho azzeccate tante, oggi Chukwueze ha zero gol e zero assist in 3 mesi di stagione. Così come avevo pronosticato la Juve in lotta per il titolo e il Napoli con almeno 20 punti in meno rispetto all’era Spalletti. Ma mi hanno insultato per questo”.

Ora sta solo al nigeriano classe ’99 smentire nei prossimi mesi queste previsioni pessimistiche. Chukwueze ha tutto per dimostrare di essere all’altezza del Milan, viste le qualità mostrate in Liga. Considerato l’alter-ego di Leao ma di piede mancino, l’ex Villarreal dopo la sosta deve svoltare la sua stagione.