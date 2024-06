Ribaltone Florenzi, colpo di scena in casa Milan: cambia tutto

Ribaltone Alessandro Florenzi, ennesimo colpo di scena in casa Milan: sta per cambiare davvero tutto

L’obiettivo del Milan è uno solo: quello di ripartire e, ovviamente, fare molto meglio della stagione appena conclusa. Lo ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di giovedì 13 giugno, in cui ha annunciato anche la nuova guida tecnica: Paulo Fonseca. Sul portoghese, oramai, c’erano pochissimi dubbi visto che era l’erede designato di Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera è già al lavoro per consegnare, al nuovo allenatore, una squadra forte sulla carta (e magari in campo) che possa dare del filo da torcere alle avversarie: sia in Italia che in Europa. Tra le (molto probabili) operazioni in entrata bisognerà fare il punto della situazione su alcune conferme in rossonero. Ed è per questo motivo che spunta il nome di Alessandro Florenzi.

L’ex terzino della Roma e del PSG andrà in scadenza di contratto nel 2025. Resterà da capire quale sarà il pensiero di Fonseca su di lui. Non è affatto un mistero che tra il tecnico e il calciatore non scorra affatto buon sangue. In particolar modo nel periodo della Capitale dove lo stesso portoghese diede il “via libera” alla società per la cessione del nativo di Vitinia.

Milan, il punto sulla fascia destra: che ne sarà di Calabria e Florenzi?

Il Milan vuole rinforzare ogni reparto del campo. In particolar modo quella fascia destra che, mai come la stagione appena trascorsa, ha lasciato più di qualche dubbio. Il nome nuovo arriva dalla Premier League ed è quello di Matty Cash, in forza all’Aston Villa. Gli ‘Hammers‘, però, sparano alto per l’atleta: vogliono 30 milioni di euro, altrimenti non se ne farà niente. Rimanendo sempre in Inghilterra ritorna, nuovamente, in voga il profilo di Emerson Royal del Tottenham.

Anche il nazionale brasiliano, però, costa caro: si va dai 25 ai 30 milioni. Finita qui? A quanto pare visto che nella lista dei desideri del nuovo allenatore del ‘Diavolo’ c’è anche Tiago Santos. Quest’ultimo, avuto al Lille, è uno dei suoi pupilli e vorrebbe portarlo in Italia questa estate. A livello di prezzo si potrebbe “ragionare” rispetto agli altri due profili citati in precedenza.

Con possibili arrivi sulla fascia destra, ovviamente, la dirigenza dovrà valutare la posizione di altri due atleti che sono in rosa. Il primo è, appunto, Alessandro Florenzi. Come riportato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ il classe ’91 potrebbe anche clamorosamente rimanere in rossonero. Ovviamente, però, il tutto dipenderà da un confronto che avrà con il suo allenatore.

Da non dimenticare, infine, la situazione che riguarda Davide Calabria. Il desiderio del capitano è quello di onorare, ancora per molti altri anni ancora, la fascia e soprattutto i colori rossoneri. Anche l’intenzione della società è quello di trattenerlo. Bisognerà discutere, quasi certamente, sul suo contratto che andrà in scadenza tra un anno. Calabria vorrebbe un “piccolo” adeguamento sullo stipendio. Da capire se Ibrahimovic, Furlani e Moncada siano d’accordo oppure no.