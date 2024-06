Sancita la rottura col Milan: i rossoneri lo mettono in vendita, prezzo fissato

Il calciatore non vestirà più la maglia del Milan l’anno prossimo. I rossoneri vogliono venderlo e hanno già fissato il prezzo.

L’ultima stagione del Milan non è stata molto positiva, anche se si è conclusa con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri parteciperanno al nuovo format della competizione europea più importante, ma questo aspetto non basta ai tifosi milanisti.

Molti si aspettavano di lottare per lo Scudetto con l’Inter, ma le cose sono andate in maniera completamente diversa. I cugini nerazzurri hanno festeggiato il titolo della seconda stella proprio nel derby con il Milan e questo è un affronto che i tifosi rossoneri non hanno sopportato. A questa grande delusione si aggiunge anche quella in Europa League.

La squadra allenata da Stefano Pioli è uscita ai quarti di finale, eliminata dalla Roma ed ha perso un altro grande obiettivo stagionale. Per questo motivo, l’ex allenatore della Fiorentina lascerà il Milan e sarà sostituito da Fonseca. Il mercato dei rossoneri è già entrato nel vivo e molti si chiedono quale sarà il futuro di un calciatore. Sembra che non ci siano molte speranze di vederlo a San Siro l’anno prossimo, i rossoneri hanno già fissato il prezzo per venderlo.

Milan, dieci milioni per il centrocampista: cessione possibile

Tommaso Pobega, dopo anni in prestito, è rientrato al Milan nel 2022, sperando di trovare spazio. Il centrocampista, nato nel 1999, non è stato fortunato quest’anno perché si è fatto male alla fine del girone di andata, procurandosi una lesione del tendine retto femorale sinistro.

Pobega è rimasto fermo ai box per diversi mesi, tornando a disposizione del tecnico soltanto al termine del campionato. A quel punto sarebbe stato quasi impossibile per lui trovare spazio, ma Pioli gli ha concesso comunque una manciata di minuti nelle partite contro Torino e Cagliari.

Il centrocampista triestino ha collezionato 15 presenze in questa stagione prima dell’infortunio. Pioli lo ha schierato dal primo minuto tre volte in campionato e due volte in Champions. Il suo futuro potrebbe essere lontano da San Siro perché potrebbe aver voglia di trovare più spazio, anche se l’infortunio ha sicuramente condizionato la sua ultima stagione in rossonero.

In questo momento, il Milan è concentrato sul nuovo allenatore. Fonseca è stato appena annunciato e non è ancora sicuro che Pobega rientri nei piani del tecnico portoghese. Qualora l’ex allenatore della Roma dovesse dare il benestare per una cessione, Tommaso Pobega lascerà il Milan per una cifra vicina ai dieci milioni di euro.