Uno svincolato al Milan per risolvere due problemi, i dettagli

Il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno con l’attuale squadra. Il Milan può essere un’idea più che concreta. Un colpo a parametro zero per risolvere due problemi. Il punto della situazione

Guardare ai parametri zero può certamente essere un’idea anche per il Milan. I rossoneri negli anni – va detto – hanno, però, faticato a mettere a segno colpi importanti di questo tipo. Le commissioni, spesso alte, hanno, infatti frenato diversi affari. Il più doloroso è certamente quello relativo a Thuram, che alla fine decise di vestire il nerazzurro per pochi milioni di differenza.

Oggi il profilo più caldo in orbita Milan, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, è certamente quello di Mats Hummels. Il tedesco ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund, dopo una stagione ad alti livelli, per approdare in una squadra competitiva. Il centrale, infatti, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo o di trasferirsi in paesi esotici, dove il calcio non è proprio al top. La pista che porta ad Hummels andrà dunque seguita, con la Roma che ci sta facendo più che un pensierino. Proprio dalla Roma, però, può arrivare un altro difensore, che come il tedesco ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Dalla Roma al Milan, idea a parametro zero: ecco il vice Theo

Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, che non continuerà a giocare nella Capitale, dicendo addio a Daniele De Rossi e ai giallorossi. Il 31enne di Foligno è così pronto ad una nuova avventura, verosimilmente in Serie A e magari in un top team. Non è un caso che in queste ore il suo nome sia stato accostato al Napoli, dove troverebbe Antonio Conte che lo conosce davvero bene. Ma non è da escludere la pista Milan.

I rossoneri d’altronde con l’acquisto di Spinazzola risolverebbero due problemi, si porterebbero a casa un italiano – il Diavolo ha sempre più un gruppo striminzito di azzurri – e troverebbe un’alternativa di buon livello a Theo Hernandez. Spinazzola che la scorsa stagione ha giocato 36 partite, per poco più di 2mila minuti, può agire anche sulla destra, un aspetto da non sottovalutare visto che il Milan deve fare i conti con le posizioni di Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Entrambi hanno un accordo fino al 30 giugno 2025 e la loro posizione è inevitabilmente in bilico. Soprattutto l’ex Roma rischia di mettere fine alla carriera al Diavolo ben presto. La situazione andrà dunque monitorata con attenzione.