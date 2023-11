AGI – Scommesse, indagato anche Florenzi: sarà interrogato nei prossimi giorni

Anche Florenzi al centro di alcune indagini inerenti le scommesse sportive: a breve il giocatore risponderà alle domande della Procura.

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, già condannati per la vicenda, e Nicolò Zaniolo anche Alessandro Florenzi risulta essere indagato per delle presunte scommesse illecite. L’agenzia AGI rivela che la Procura di Torino ha inserito anche il suo nome nella lista degli indagati.

L’accusa è sempre la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Il terzino del Milan sarà interrogato nei prossimi giorni. La fattispecie contestata è quella prevista dall’articolo 4 della legge 401 del 1989. La stessa di Zaniolo, interrogato il 27 ottobre scorso e che aveva risposto a tutte le domande formulate dai pm e del capo della squadra mobile Luigi Mitola.

Florenzi, adesso si attende l’interrogatorio

L’ex di Inter e Roma aveva chiarito la sua posizione e, come spiegato dai suoi avvocati, non era emerso alcun indizio a suo carico circa l’ipotesi di scommesse su partite di calcio. Zaniolo aveva ammesso di aver giocato saltuariamente su delle piattaforme illegali, ma a poker e black jack, mai sul calcio. La difesa si è detta fiduciosa di chiudere questa vicenda giudiziaria senza alcun tipo di squalifica, a differenza di quanto successo per Fagioli e Tonali, che hanno fatto scommesse sul calcio.

Vedremo cosa emergerà dall’interrogatorio di Florenzi, che si recherà in Corso Vittorio Emanuele II per parlare con la pm Manuela Pedrotta. Il giocatore del Milan avrà modo di chiarire la propria posizione. Adesso non si può dire nulla, bisogna aspettare.