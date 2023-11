Ancora distanza sul rinnovo: Krunic via a gennaio, ritorno di fiamma

Dall’estero arriva un’indiscrezione importante sul futuro di Krunic: il rinnovo non è vicino, una squadra è pronta farsi avanti.

Rade Krunic è uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, che lo ha messo titolare fin dall’inizio in questa stagione. Anche quando sembrava che Yacine Adli potesse contendergli il posto, dopo alcune buone prestazioni durante l’assenza per infortunio del bosniaco, poi l’allenatore ha fatto intendere chiaramente chi fosse la prima scelta.

Se prima dell’infortunio aveva avuto un rendimento nel complesso sufficiente, al rientro non ha messo in campo prestazioni troppo brillanti. Non sono mancate critiche nei suoi confronti e anche dello stesso Pioli, reo di fare troppo affidamento sull’ex Empoli. Non è stata risparmiata neanche la società, che forse per quella posizione del campo poteva agire meglio in sede di calciomercato.

Il Fenerbahce ci riprova: le ultime

Nella scorsa sessione estiva del mercato c’era stata la possibilità di un trasferimento di Krunic in Turchia. Il Fenerbahce si era fatto avanti concretamente offrendogli un contratto da circa 3 milioni di euro annui. Il suo connazionale Edin Dzeko spingeva per il suo arrivo a Istanbul, ma alla fine l’operazione non è andata in porto.

Il Fenerbahce aveva un accordo con il giocatore, ma più proposte presentate al Milan erano state rifiutate. Solo verso fine agosto erano stati messi sul tavolo circa 10-12 milioni, però era troppo tardi perché il club rossonero vendesse un calciatore titolare. Inoltre, c’era l’opposizione di Pioli alla cessione del suo “pupillo”.

Dopo il mancato trasferimento, si era parlato di un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Tuttavia, la trattativa non è mai davvero decollata e in questo momento non trapelano indiscrezioni in merito. Alcune fonti avevano rivelato l’esistenza di una richiesta economica troppo alta da parte dell’agente, poi non ci sono stati sviluppi concreti.

Secondo quanto rivelato in Turchia da Sporx.com, il Fenerbahce sta nuovamente pensando a Krunic. L’allenatore Ismail Kartal aveva insistito per il suo arrivo in estate e non gli dispiacerebbe affatto averlo a disposizione nel 2024. Per adesso, non risultano offerte e neppure l’intenzione del Milan di vendere. Vedremo se il club di Istanbul, primo in classifica con il Galatasaray in Super Lig, si farà nuovamente avanti per provare ad assicurarsi il centrocampista.