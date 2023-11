Il difensore esalta Pioli: “Grande allenatore, gli sono grato”. Messaggio al Milan?

Un forte difensore della nostra Serie A ha elogiato pubblicamente Stefano Pioli, facendo intendere quanto stimi il suo lavoro.

Non è certo il miglior momento della carriera di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha attraversato periodi sicuramente più favorevoli, soprattutto da quando siede sulla panchina rossonera. Gli ultimi risultati della sua squadra hanno fatto scattare l’allarme sulla sua gestione.

Il Milan di fatto rischia di uscire dalla corsa Scudetto con troppi mesi di anticipo, soprattutto dopo i risultati recenti decisamente sfavorevoli. In particolare i pareggi subiti in rimonta con Napoli e Lecce e la sconfitta interna con l’Udinese fanno riflettere, mentre i tifosi hanno rispolverato l’hashtag #PioliOut per testimoniare dissenso.

Ma la proprietà continua ad aver fiducia in Pioli e nel suo lavoro, che negli ultimi anni ha portato il Milan a vincere uno Scudetto e sfiorare l’accesso alla finalissima di Champions League. Inoltre vi sono calciatori, in giro per l’Italia, che stimano particolarmente il tecnico emiliano, come testimoniato da alcune interessanti dichiarazioni recenti.

Milenkovic elogia il lavoro di Pioli, il Milan ci pensa

È il caso di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina e vecchio obiettivo di mercato del Milan. Oggi il serbo è da considerarsi uno dei centrali più forti e rocciosi della Serie A, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.

Ma Milenkovic non ha dimenticato in particolr modo gli insegnamenti di Stefano Pioli, che lo ha allenato per due stagioni a Firenze. Interpellato dal quotidiano serbo Mozzart Sport, il calciatore ha rilasciato parole al miele per l’ex tecnico: “Da giovanissimo a Firenze ho trovato come mister Stefano Pioli, al quale sono molto grato e devoto. Tra l’altro lavora benissimo con i giovani, dà ottimi consigli psicologici, è bravissimo nel lavoro individuale. Semplicemente, un grande allenatore. Le sue squadre giocano molto bene”.

Milenkovic si è lanciato anche in un aneddoto: “Ricordo che ero da poco arrivato dalla Serbiaa. Stavamo facendo un allenamento tattico e Pioli mi indicò dove stare. Io mi posizionai, e lui disse ‘un po’ di più, un po’ di più’. Mi riposizionai e gli dissi ‘lo sto facendo!’, lui replicò ancora ‘un po’ di più’. Lui è preciso, guarda al mezzo metro, ma ho capito che è fondamentale soprattutto per un difensore”.

La testimonianza del difensore della Fiorentina non solo riabilita le capacità di Pioli, ma potrebbe rappresentare un messaggio al Milan. Milenkovic tornerebbe volentieri a lavorare con il suo primo mentore in Italia… Chissà che non possa diventare una chiave di mercato per il 2024.