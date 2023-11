Milan, colpo dalla Premier League: il centrocampista arriva a zero

Il Milan potrebbe tornare a pescare dalla Premier League, per rafforzare la propria mediana. L’ultima idea porta ancora una volta a Londra

Acquistare dalla Premier League ha quasi sempre portato buoni frutti al Milan. I ritmi alti del campionato inglese hanno permesso un adattamento davvero veloce dei calciatori in rossonero, che raramente hanno deluso le attese.

È successo così con Christian Pulisic e Rubén Loftus-Cheek, arrivati nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, ma era accaduto anche con Fikayo Tomori o Olivier Giroud. Non è andata alla stessa maniera, purtroppo, con Divock Origi, che non è praticamente mai riuscito ad offrire il proprio contributo.

Investire in Inghilterra non sembra però quasi mai una cattiva idea, anche perché si può sempre usufruire del Decreto Crescita, che va in soccorso delle casse dei club.

Il Milan, dunque, continua a guardare con estrema attenzione al mercato di Premier League e lo dimostra l’interesse reale per Lloyd Kelly. Il centrale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e rappresenta un’opportunità di mercato importante. Al Diavolo piace parecchio e vorrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio, ma il Bournemouth non appare intenzionato a liberarlo, anche a costo di liberarlo a zero in estate. L’affare potrebbe, dunque, potrebbe essere solo rimandato di qualche mese, anche se il Milan deve fare i conti con un’importante concorrenza. Il difensore, capace di giocare sia da centrale che terzino sinistro, piace, infatti, anche a Borussia Dortmund, Arsenal, Juve e soprattutto Tottenham.

Milan, non solo Kelly: altra occasione a zero

Oltre al difensore del Bournemouth, il Milan potrebbe decidere di setacciare il mercato anche per altri ruoli e a centrocampo c’è un calciatore, che tornerebbe sicuramente utile.

Stiamo parlando di Tomas Soucek, che vedrà scadere il proprio contratto con il West Ham a giugno. Il suo stipendio – da 2,1 milioni netti a stagione – non è certo alto e a 28 anni potrebbe decidere di cambiare aria, trasferendosi magari in un altro campionato. Soucek, che supera il metro e novanta, si disimpegna spesso o da mediano o da ‘falso’ trequartista. Forte di testa e abile negli inserimenti, in stagione ha segnato già cinque gol, di cui tre in Premie League. Numero che farebbero comodo anche al Milan, che fatica terribilmente a trovare la via della rete con i centrocampisti.