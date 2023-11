Milan, occhi in Brasile: interesse concreto per un talento del 2005

Il club rossonero segue con grande attenzione un centrocampista brasiliano di prospettiva: anche due club di Premier su di lui

Il lavoro del Milan a livello di scouting è praticamente ininterrotto. Il club rossonero è sempre in movimento per cercare i migliori talenti in prospettiva e per lavorare al meglio in chiave futuro, andando a prelevare i giovani più interessanti in giro per l’Italia e l’Europa.

Il Diavolo deve sicuramente concentrarsi sul presente perché nelle ultime settimane i risultati della squadra di Stefano Pioli non sono stati quelli che si aspettava, e fino a Natale ci saranno partite che faranno da spartiacque per la stagione rossonera. A ogni modo, la dirigenza si sta anche occupando del mercato, non solo per la Prima Squadra ma anche quello dei giovani. Il direttore dell’area tecnica, Goffrey Moncada, ha messo un altro elemento nel mirino.

La priorità in questo momento sarebbe di certo un difensore per andare a rimpiazzare l’infortunata Pierre Kalulu: un giocatore già pronto magari per gennaio. Ciò nonostante, questi giorni sono anche l’occasione per seguire da vicino talenti che si stanno mettendo in mostra e che potrebbero diventare dei giocatori di primo livello tra qualche anno.

Gabriel Moscardo, concorrenza dalla Premier League

Uno di questi è finito appunto nel mirino del Milan e la notizia è stata riportata da Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende del club rossonero.

Il giornalista riporta che il Diavolo è sulle tracce di Gabriel Moscardo, centrocampista brasiliano classe 2005. Su Transfermarkt il valore del 18enne è di 1,5 milioni, ma Baiocchini spiega che la valutazione fatta dal Corinthians, club in cui il ragazzo milita, è molto più alta. Parliamo infatti di ben 25 milioni di euro, davvero tantissimi per un prospetto che si è appena affacciato al calcio che conta e non è ancora arrivato in Europa.

Gabriel Moscado promette però davvero bene e infatti su di lui ci sono anche due importanti club di Premier League come il Chelsea e il Liverpool. Trattativa quindi complicata, ma l’interesse del Milan per questo talento è definito reale e quindi ci sarà da tener d’occhio gli sviluppi. Moscardo ha raccolto 16 presenze nel campionato paulista quest’anno e anche 6 nelle coppe. Il suo contratto con il club brasiliano scade nel 2026.