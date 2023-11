Milan, Pioli non si tocca: “Bicchiere mezzo pieno”

Stefano Pioli non si tocca. Il Milan proseguirà con il suo tecnico, una scelta poco condivisa dai tifosi. L’ex calciatore però appare d’accordo: ecco il motivo

Nessun cambiamento, nessun nuovo allenatore. Contrariamente a quanto successo al Napoli, il Milan ha deciso di proseguire con la propria guida. Così a Milanello si è tornati a lavorare, dopo quattro giorni di stop, con Stefano Pioli.

Per il tecnico rossonero, questi, sono stati giorni pesanti e di riflessione, meglio dunque ritrovare la quotidianità del centro sportivo di Carnago, dove la squadra, priva dei tanti infortunati e dei calciatori convocati in Nazionale, ha iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina.

Dalle parti di Casa Milan, il tema esonero non è certo di attualità. Furlani, Moncada e tutto lo staff di Stefano Pioli è intenzionato a vederci chiaro in merito agli infortuni, il vero grande problema del Diavolo. Ormai si parla di una nuovo allenatore solamente sui social, con i tifosi poco convinti di proseguire con Stefano Pioli alla guida.

Il tecnico del Milan continua ad essere nel mirino della critica e solo attraverso i risultati, potrà convincerli. Due successi contro Fiorentina e Borussia Dortmund farebbero certamente tornare il sereno, ma due passi falsi non sarebbero accettabili.

Milan, cammino positivo: Montolivo non ha dubbi

Ma fin qui il cammino del Milan viene visto anche come positivo. D’altronde il Diavolo, per via soprattutto delle disgrazie altrui, è al terzo posto in classifica. Pioli e i suoi uomini sarebbero dunque qualificati in Champions League e in Europa l’accesso agli ottavi di finale è alla portata dopo il grande successo contro il Psg.

Anche Montolivo è tra quelli che vede come non negativo il percorso fin qui del Diavolo – “Io per quanto riguarda il Milan vedo il bicchiere mezzo pieno, gli ultimi risultati non sono all’altezza, ma la squadra sta facendo un bel percorso. In Champions ha raccolto meno di quanto meritato e in campionato c’è tempo – afferma l’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Non dimentichiamoci che Pioli ha dovuto rimodellare la squadra dopo il mercato, diamogli tempo”. Un pensiero quello di Montolivo corrisponde all’idea che si sono fatti ai piani alti in Casa Milan.

E’ evidente, però, che il successo contro il Psg, ha dato una mano importante a Pioli per non essere messo in discussione. Ma adesso ogni partita, per lui, sarà davvero importante.