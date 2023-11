Milan, rivoluzione in attacco nel 2024: già deciso il doppio colpo

Ecco come cambierà l’attacco del Milan con il nuovo anno, un colpo a gennaio ed uno in estate per migliorare il reparto offensivo.

In queste settimane si continua a parlare in maniera insistente di quanto sia carente l’attacco del Milan. In particolare nel ruolo del centravanti puro, visto che la sola presenza di Olivier Giroud non può più bastare.

Il numero 9 francese ha infatti compiuto 37 anni e non riesce a garantire il medesimo impegno costante di qualche anno fa, per questioni anagrafiche ed atletiche. Mister Pioli si fida fortemente di ‘Ollie’, ma ha bisogno di un’alternativa vera e propria, cosa che ad oggi Luka Jovic non rappresenta.

Il 2024 sarà l’anno della rivoluzione in fase offensiva. Il Milan sa bene che la priorità assoluta nei prossimi mesi sarà rimpolpare e rendere completo l’attacco. Secondo ciò che scrive il Corriere della Sera ci sarebbe già una doppia strategia per provare ad accontentare il tecnico e risolvere questa mancanza significativa.

Un colpo a gennaio ed uno a giugno: i nomi per l’attacco del Milan

L’idea della dirigenza milanista è quella di investire su due attaccanti nel nuovo anno. Il primo arriverebbe subito, nella sessione di gennaio, per diventare di fatto un vice-Giroud di buon livello. L’altro invece sarebbe il grande colpo dell’estate, per cercare di sostituire il francese in scadenza di contratto.

Nel mercato di riparazione il Milan seguirà piste non esageratamente costose. L’idea è quella di prendere calciatori di buonissima tecnica e dal gol facile che possano crescere alle spalle di Giroud e diventare già utili alla causa nei mesi seguenti. I profili principalmente seguiti sono quelli di Serhou Guirassy dello Stoccarda e Akor Adams del Montpellier.

Il primo, super bomber in Bundesliga, può lasciare il suo club a gennaio per circa 17 milioni. Guirassy vorrebbe restare almeno fino a fine stagione in Germania, ma una chiamata del Milan potrebbe farlo vacillare. Mentre Adams è un giovane di belle speranze che sta facendo molto bene in Ligue 1 e che sembra più alla portata nell’immediato.

Per l’estate invece il nome da seguire è soltanto uno: Jonathan David, centravanti canadese dalle mille qualità, sia tecniche che atletiche. Sembra essere lui il designato a sostituire Giroud e prendersi l’onore della numero 9 rossonera. Il Lille ha escluso di poterlo vendere già a gennaio, dunque ogni discorso su David slitterà a fine stagione. Ma intanto il Milan ha scelto e si muoverà presto per bloccare questo profilo prediletto.