Milanello svuotato: si torna a lavorare senza mezza rosa

Il Milan di Stefano Pioli torna a lavorare a Milanello in vista della sfida contro la Fiorentina: tanti i giocatori impegnati con le loro nazionali, oltre agli infortunati

Sono nove i calciatori del Milan che prenderanno parte alle prossime partite delle Nazionali. Sono tantissimi, infatti, i ‘convocabili’, che sono rimasti a Milanello per ritrovare la forma migliore o perché infortunati.

Gli ultimi forfait sono stati quelli di Rafa Leao e Davide Calabria: per il portoghese, dopo la lesione muscolare, è una corsa contro il tempo per riaverlo per la decisiva sfida contro il Borussia Dortmund; per l’italiano, invece, dovrebbe essere possibile tornare già contro la Fiorentina.

Sono rimasti a casa, inoltre, anche Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, che come Simon Kjaer, saranno a disposizioni già con i Viola, salvo nuovi imprevisti. La pausa per le nazionali servirà dunque a rigenerare diversi calciatori e tra questi c’è certamente Ruben Loftus-Cheek, determinante per gli equilibri della squadra.

Pioli da oggi inizierà , dunque, a lavorare con i calciatori, che sono rimasti a Milanello, anche se il gruppo non sarà per nulla nutrito. Si penserà a Firenze, però, solamente a partire da giovedì (mercoledì molti faranno defaticante), quando torneranno tutti i nazionali.

Milan, nove in nazionale: ecco quando rientrano

I primi a rientrare saranno Rade Krunic, impegnato giovedì e domenica con la sua Bosnia, e Fikayo Tomori, che giocherà la sua ultima partita lunedì, contro la Macedonia del Nord.

I restanti sette giocatori, invece, saranno impegnati fino a martedì: le attenzioni principali, come sempre, saranno puntate sulla Francia, che giocherà sabato contro Gibilterra e poi contro la Grecia. Due sfide di Qualificazione ai prosismi Europei, ma i transalpini hanno già strappato il pass per la Germania. La speranza è dunque che Deschamps possa gestire al meglio Theo Hernandez, Mike Maignan e Olivier Giroud. E’ pur vero, però, che l’attaccante francese avrà modo di riposare, non dovendo giocare né contro la Fiorentina né contro il Frosinone per squalifica.

Ecco il quadro completo degli incontri dei giocatori del Milan con le loro nazionali nei prossimi:

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Gibilterra: sabato 18 novembre ore 20.45, Nizza – Qualificazioni Euro 2024

Grecia-Francia: martedì 21 novembre ore 20.45, Atene – Qualificazioni Euro 2024

Yunus Musah (Stati Uniti)

USA-Trinidad&Tobago: venerdì 17 novembre ore 03.00, Austin – Quarti di andata Concacaf Nations League

Trinidad&Tobago-USA: martedì 21 novembre ore 01.00, Port of Spain – Quarti di ritorno Concacaf Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Irlanda: sabato 18 novembre ore 20.45, Amsterdam – Qualificazioni Euro 2024

Gibilterra-Olanda: martedì 21 novembre ore 20.45, Faro-Loulé – Qualificazioni Euro 2024

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Malta: venerdì 17 novembre ore 20.45, Londra – Qualificazioni Euro 2024

Macedonia del Nord-Inghilterra: lunedì 20 novembre ore 20.45, Skopje – Qualificazioni Euro 2024

Rade Krunić (Bosnia ed Erzegovina)

Lussemburgo-Bosnia: giovedì 16 novembre ore 20.45, Lussemburgo – Qualificazioni Euro 2024

Bosnia-Slovacchia: domenica 19 novembre ore 20.45, Zenica – Qualificazioni Euro 2024

Noah Okafor (Svizzera)

Israele-Svizzera: mercoledì 15 novembre ore 20.45, Felcsut (Ungheria) – Qualificazioni Euro 2024

Svizzera-Kosovo: sabato 18 novembre ore 20.45, Basilea  – Qualificazioni Euro 2024

Romania-Svizzera: martedì 21 novembre ore 20.45 a Bucarest – Qualificazioni Euro 2024

Malick Thiaw (Germania)

Germania-Turchia: sabato 18 novembre ore 20.45, Berlino – Amichevole

Austria-Germania: martedì 21 novembre ore 20.45, Vienna – Amichevole