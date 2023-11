Moncada ha scelto l’attaccante: è andato a vederlo di persona

Come conferma Gianluca Di Marzio, questo weekend Geoffrey Moncada è volato in Germania per osservare da vicino il talento dell’attacco. Si tenta il colpo a gennaio

E’ ormai sotto gli occhi di tutti l’esigenza del Milan di fornirsi di un nuovo centravanti per dare un ricambio all’altezza ad Olivier Giroud. Il bomber veterano, a 37 anni, non può più permettersi un dispendio di energie eccessivo. Deve rifiatare ogni tanto, sia a gara in corso che di partita in partita. Luka Jovic non sta dando le risposte sperate: neanche un tiro in porta da quando veste la maglia rossonera. Se si vorrà condurre una seconda parte di stagione all’altezza delle ambizioni, servirà per forza di cose intervenire nel mercato invernale. Lo sa bene Stefano Pioli, lo sa bene la dirigenza rossonera che si è messa già al lavoro in tal senso.

Sono diversi i profili monitorati, ma negli ultimi giorni uno in particolare sta riscaldando le voci di mercato e l’ambiente rossonero. Si tratta del bomber della Bundesliga che sta stupendo tutti a suon di gol, tanti gol. Geoffrey Moncada, come riporta Tuttosport e conferma Gianluca Di Marzio, ha passato lo scorso weekend in Germania proprio per osservare da vicino le sue prestazioni. L’attaccante ha risposto presente sotto gli occhi attenti del capo scout e dirigente rossonero.

Milan, colpo dalla Bundesliga: Moncada a Stoccarda per lui

Secondo le fonti sopracitate, Geoffrey Moncada ha assistito questo weekend alla gara di Bundesliga tra Stoccarda e Borussia Dortmund, vinta dai padroni di casa per 2-1. L’osservato speciale? Chiaramente Serhou Guirassy, l’attaccante che ha segnato 15 reti in 9 presenze in questa prima parte di stagione. Classe 1996, Guirassy sta lasciando tutti a bocca aperta. Moncada, presente a Stoccarda, non può che aver riportato un report positivo al Milan, dato che proprio Serhou ha segnato la rete della vittoria all’83’ minuto, su calcio di rigore.

Il giocatore, dunque, interessa parecchio, ed è uno dei papabili a prendere un posto nell’attacco di Pioli già a gennaio. Sappiamo bene, però, che gli ostacoli non mancano. Se è vero che per Guirassy è valida la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro (cifra abbastanza abbordabile), è altrettanto vero che la concorrenza non manca e che il giocatore preferirebbe non lasciare lo Stoccarda a metà stagione. Dunque, il colpo invernale non è di certo semplice. Il Milan, molto probabilmente, farà il suo tentativo, ma in caso di rifiuto dello Stoccarda e dello stesso Guirassy dovrà cambiare obiettivo.