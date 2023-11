L’agente del terzino ammette: “Abbiamo parlato con il Milan”

Il procuratore di un noto giocatore ha rivelato di aver avuto dei contatti con il club rossonero, ma il trasferimento non si è concretizzato.

In Serie A a volte è difficile a trattenere dei giocatori emergenti, perché dall’estero arrivano offerte economicamente migliori e pertanto assistiamo spesso a delle “fughe”. Soprattutto la Premier League è un campionato molto attraente, non solo sul piano economico ma anche su quello sportivo, essendo il migliore al mondo per distacco.

Tra i nomi che hanno lasciato l’Italia per l’Inghilterra negli ultimi anni c’è anche Destiny Udogie, che il Tottenham ha pagato 18 milioni di euro più 8 di bonus nell’agosto 2022. Lo ha poi lasciato in prestito all’Udinese per una stagione e lo ha accolto a Londra l’estate scorsa. Finora 10 presenze, tutte da titolare, e 2 assist con la maglia degli Spurs. Inoltre, è entrato nel giro della nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti.

Calciomercato Milan, interessava Udogie: il retroscena

Nessuna società della Serie A ha formulato un’offerta simile a quella del Tottenham, che più di tutte ha creduto nel terzino classe 2002. Solo il tempo dirà che tipo di giocatore diventerà Udogie e se ci saranno dei rimpianti per non aver voluto puntarci.

Stefano Antonelli, agente e intermediario internazionale, cura gli interessi dell’ex Udinese e in un’intervista concessa a Tuttomercatoweb ha commentato il fatto che nessuna big italiana lo abbia comprato: “Un limite che i club non riescono a superare è il coraggio dell’investimento. Sfido chiunque a dirmi qualche italiana non voleva Udogie. Lo volevano tutte. L’unico che ha ritenuto opportuno accelerare è stato Gino Pozzo con l’Udinese, lo ha comprato a 2,8 milioni e lo ha venduto dieci mesi dopo a 26. Ora con quello che sta facendo non ha un prezzo definito, ma parlammo con la Juventus, con l’Inter, con il Milan… Destiny piaceva a tutti, ma non c’era lo slancio per definire l’operazione“.

Bisogna dire che il Milan ha in Theo Hernandez il titolarissimo sulla fascia sinistra e difficilmente avrebbe fatto un investimento così oneroso per un vice. Anche Juventus e Inter hanno fatto altre scelte e così Udogie si è trasferito in Premier League. Recentemente ha avuto dei problemi muscolari e non gli è stato possibile rispondere alla nuova convocazione dell’Italia, ma conta di esserci alla prossima chiamata. Spalletti conta molto su di lui, così come Ange Postecoglu nel Tottenham.