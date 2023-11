Calciomercato Milan, colpo in Turchia: chiesti 20 milioni

Il club rossonero è interessato a un talento turco: non mancano concorrenti italiane e straniere, inoltre il prezzo non è basso.

Tra un mese e mezzo inizierà la sessione invernale del calciomercato e il Milan è al lavoro per rinforzarsi. Sicuramente arriverà qualche volto nuovo a Milanello e i tifosi sperano che si tratti di giocatori in grado di migliorare da subito la squadra.

Ormai è risaputo che la dirigenza prenderà un difensore centrale, acquisto diventato necessario alla luce dell’infortunio serio di Pierre Kalulu. L’ex Lione rimarrà fuori per quattro mesi e, considerando anche la non completa affidabilità fisica di Simon Kjaer, arriverà un innesto nel ruolo. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio stanno valutando diversi profili e sperano di portarne uno a Milano già all’inizio nel 2024, così da consegnarlo subito a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, interessa Kadioglu: fissato il prezzo

Il Milan vorrebbe prendere anche un terzino sinistro, visto nell’ultimo calciomercato estivo non è stato acquistato un vice Theo Hernandez. Pioli sta impiegando Alessandro Florenzi come sostituto del francese, con il giovane Davide Bartesaghi come alternativa.

L’obiettivo primario è Juan Miranda, 23enne in scadenza di contratto a giugno 2024. Contatti avviati da settimane e, stando ad alcune fonti, anche accordo raggiunto con il giocatore. Va convinto il Betis Siviglia a lasciarlo partire già a gennaio per un indennizzo sui 3 milioni di euro. L’ex Barcellona sarebbe un’ottima alternativa a Theo Hernandez, assicurarselo rappresenterebbe davvero un buon colpo da parte della dirigenza.

Ma nelle scorse ore dalla Turchia hanno rilanciato anche un altro nome per la fascia sinistra rossonera: Ferdi Kadioglu. È Sporx.com a rivelare che il Milan è tra le squadre interessate assieme a Juventus, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund. Il 24enne terzino turco viene monitorato con grande attenzione ed è molto apprezzato perché sa giocare sia a sinistra sia a destra (il destro è il suo piede naturale).

Ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e il Fenerbahce non vuole prendere in considerazioni offerte inferiori a 20 milioni. Improbabile che Giorgio Furlani si presenti con una proposta di questo tipo, soprattutto nel mercato di gennaio. La sensazione è che Kadioglu possa essere un profilo tenuto d’occhio più per la prossima estate che per l’immediato, visto il costo da sostenere per comprare il cartellino.

Per la fascia sinistra l’obiettivo è Miranda e per la destra bisognerà vedere cosa succederà a fine stagione. Florenzi ha un contratto fino a giugno 2025, ma va per i 33 anni e non è immune a qualche infortunio. Se l’ex Roma dovesse partire, Kadioglu potrebbe tornare di moda. Da non dimenticare l’interesse del Fenerbahce per Rade Krunic, già oggetto del desiderio del club turco l’estate scorsa e che non ha messo di interessare al tecnico Ismail Kartal.