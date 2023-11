Capello incontra Sinner e gli fa una confessione: “Non riesco a guardarti” (VIDEO)

Siparietto tutto da ridere quello tra Jannick Sinner e Fabio Capello dopo la vittoria del tennista contro Djokovic. Lo scambio di battute ripreso da Sky Sport

Jannick Sinner è riuscito nell’impresa ieri. Dopo diversi tentativi vani, ha battuto per la prima volta in carriera un mostro sacro quale Nole Djokovic (numero uno al mondo). Una partita terminata 2-1 in favore del tennista italiano, e che gli ha permesso di piazzarsi al primo posto del girone delle ATP di Torino. Gioia immensa per tutto il popolo azzurro. E’ stata una sfida bella, intensa, che è durata più di tre ore. Per chi ha il cuore rossonero, sa bene che Sinner vs Djokovic è anche stato un bellissimo scontro tra due milanisti. E’ infatti risaputa la fede calcistica di entrambi. Al termine del match, Jannick Sinner ha incontrato un altro che coi colori rossoneri c’ha un legame fortissimo, ovvero Fabio Capello.

Il dialogo tra i due è stato ripreso da Sky Sport ed è tutto da ridere.

Sinner e Capello, il saparietto a Sky Sport

Dopo la sfida contro Nole Djokovic, Jannick Sinner ha incontrato dietro le quinte l’ex allenatore oggi opinionista di Sky Sport, Fabio Capello. Quest’ultimo ha chiesto un autografo al tennista fuoriclasse, e dopo gli ha fatto una simpatica confessione. “Non riesco a guardarti perché soffro per te quando gioco, infatti dico a mia moglie di andare a dormire”. Sinner, divertito, gli ha risposto: “Proprio come mia madre”. Lo scambio di battute è stato ripreso dalle telecamere di Sky Sport e postato sui social. Un bel momento, divertente, tra due grandi personaggi dello sport italiano. Il passato e il presente che si incontrano, all’insegna, certamente, anche dei colori rossoneri.