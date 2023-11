Milan, addio a gennaio: così va via

Il giocatore può lasciare il Milan già durante il calciomercato di gennaio. Il club, che ci ha provato in estate, è pronto a tornare l’assalto. La posizione del Diavolo

Sarà un gennaio caldo quello che aspetta il Milan. I rossoneri sono pronti a muoversi con decisione sul mercato per migliorare una rosa, falcidiata dagli infortuni.

Così il Diavolo è pronto a mettere le mani su un difensore per sostituire Pierre Kalulu, che si è fermato nel corso del match contro il Napoli, al pari di Marco Pellegrino. Il francese, come è noto, dovrà star fuori quattro mesi. Inevitabile intervenire per regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale.

Ma attenzione all’arrivo anche di altri calciatori: d’altronde l’idea di prendere un attaccante già a gennaio sta prendendo sempre più strada. Luka Jovic ha deluso ampiamente le aspettative e anticipare un colpo che verrà fatto sicuramente in estate può essere un’idea. Il nome caldo resta quello di Jonathan David, ma il Lille dovrà aprire alla cessione per un prezzo non superiore ai quaranta milioni di euro.

Milan, il punto a centrocampo: occhi puntati su Rade Krunic

La situazione a centrocampo, invece, è un po’ più complessa. Il Milan spera di riabbracciare a breve Ismael Bennacer, che ieri è tornato a lavorare con il gruppo (solo la prima parte, quella del riscaldamento).

Il suo rientro è previsto per metà dicembre. E’ evidente che un ritorno dell’algerino al 100% sarebbe visto come un vero e proprio acquisto. A quel punto qualcosa sarebbe destinata a cambiare con le posizioni di Rade Krunic e Yacine Agli che potrebbero essere riviste.

Stamani Tuttosport pone l’attenzione proprio sul bosniaco: il quotidiano conferma come i turchi del Fenerbahce siano pronti a tornare all’assalto del giocatore, ma il Milan non appare intenzionato a privarsene visto che Ismael Bennacer potrebbe essere impegnato con la Coppa d’Africa.

Un addio sarebbe possibile qualora dalle parti di Via Aldo Rossi, il club di Istanbul si presentasse con un’offerta davvero importante. E’ più facile comunque che Krunic vada via a giugno, quando la situazione sarà più chiaro: d’altronde il suo rinnovo ad oggi rimane bloccato, con una distanza significativa tra offerta e richiesta, e non è detto che alla fine arrivi la fumata bianca.

Non sarà certo un caso se il Milan ha iniziato a guardarsi attorno, mettendo nel mirino diversi giovani profili di centrocampisti, come Ouedraogo.