Milan, la firma è ufficiale: contratto fino al 2026 (FOTO)

Il club rossonero ha fatto firmare il primo contratto da professionista al giovane promettente attaccante: al Diavolo fino al 2006

Il Milan è sempre molto attento al futuro e alla crescita in prospettiva nei prossimi anni. Il club rossonero sta lavorando sotto tutti i punti di vista e non si dimentica mai di concentrarsi sui giovani prospetti e sul loro avvenire.

Nelle ultime settimane la dirigenza è infatti al lavoro per cercare diversi giovani interessanti in giro per l’Italia e per l’Europa. I nomi di Gabriel Moscardo, Assan Ouédraogo e Matija Popovic sono solo alcuni di quelli che Geoffrey Moncada e il suo gruppo di scouting stanno monitorando. Ma la società non è concentrata solo sui talenti da andare a prelevare dagli altri club, bensì anche su quelli che già ha in casa. Nelle squadre giovanili dei rossoneri ci sono infatti tanti ottimi prospetti da coltivare e valorizzare.

Il giovane Francesco Camarda è sicuramente il più promettente e il suo ottimo rendimento anche nella Primavera di Ignazio Abate sta convincendo mister Stefano Pioli a chiamarlo anche in Prima Squadra. Viste anche le tante assenze in questo momento in attacco, a partire da Giroud e Rafa Leao. Ma Camarda non è il solo giovane di prospettiva interessante e il Milan continua a lavorare su tutti quanti. Oggi infatti è arrivata una firma importante.

Il giovane Lorenzo Ossola ha firmato per tre anni

Stiamo parlando di Lorenzo Ossola, attaccante del Milan Under 17, che è andato in sede per firmare il suo primo contratto da professionista con il Diavolo. Una grande gioia per il 16enne, nato il 13 febbraio del 2007.

✍ Lorenzo Ossola, attaccante del Milan Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Nato nel 2007, Lorenzo rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2026.#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/Aag5sTJC40 — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) November 16, 2023

Il giovane attaccante è arrivato in sede per apporre la firma sul suo primo contratto e si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2026. Il club ha subito riportato la notizia sui propri profili social con tanto di foto al momento della firma per Ossola. Il classe 2007 è un esterno d’attacco di piede mancino e all’occorrenza anche trequartista.

Continua dunque il lavoro in chiave futuro del Milan, che si occupa sia del presente che di quello che avverrà nei prossimi anni, cercando di non farsi cogliere impreparato.