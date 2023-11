Milan-Nsiala, si lavora al rinnovo: mezza Europa vuole il gioiello di Abate

Il club rossonero spera di blindare uno dei suoi giovani della Primavera, ma la trattativa non è ancora decollata: attenzione alle richieste estere.

Ignazio Abate sta facendo un buon lavoro, valorizzando i giovani che fanno parte del suo gruppo. Le esperienze di queste due stagioni nella Youth League sono molto importanti per i suoi ragazzi, che si confrontano con un livello europeo che è diverso da quello del campionato Primavera.

Il Milan ci tiene molto al settore giovanile, è fondamentale crescere in casa dei talenti da lanciare poi in Prima Squadra. La società ci sta investendo parecchio e si intravedono già dei prospetti che potrebbero avere un buon futuro. Il più chiacchierato è Francesco Camarda, attaccante 15enne di cui si parla bene da tempo e che ha impressionato anche in Primavera, nonostante sia sotto età rispetto ai compagni e agli avversari.

Milan, rinnovo Nsiala: il punto della situazione

Tra i titolarissimi della formazione di Abate c’è Clinton Nsiala-Makengo, 19enne difensore centrale di nazionalità francese. È arrivato a Milano nell’estate del 2021 proveniente dal Nantes, un trasferimento avvenuto senza che il club spendesse soldi per il suo cartellino. In questa stagione ha collezionato 13 presenze tutte da titolare. All’attivo anche 2 gol, uno in campionato contro la Sampdoria e l’altro in Youth League contro il PSG.

Forte fisicamente, tenace nei duelli e abbastanza ben messo sul piano tecnico. Ha un passato da centrocampista, poi è stato retrocesso in difesa. Il Milan ci punta e anche per questo vorrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Come rivelato da Footmercato.net, la trattativa è stata avviata e l’obiettivo è prolungare di altri tre anni. Al momento, però, Nsiala-Makengo non ha fretta di firmare un nuovo accordo.

Il motivo? Molte squadre si sono fatte avanti per lui. Dalla Ligue 1, dalla Ligue 2, dalla Bundesliga, dalla Serie A, dalla Jupiler Pro League (Belgio) e anche dalla Super League svizzera. Il difensore e il suo entourage vogliono valutare ogni opzione prima di prendere una decisione definitiva. Il Milan dovrà essere convincente per riuscire a blindarlo, evitando un addio che con il tempo potrebbe diventare anche un rimpianto.

Certamente, il giocatore vuole capire bene quali prospettive gli offra il club rossonero, oltre al tipo di proposta economica. Difficile pensare a un inserimento in Prima Squadra nella prossima stagione, più probabile una cessione in prestito per permettergli di giocare con continuità e crescere. Se il Milan dovesse creare la squadra Under 23 da iscrivere in Serie C, potrebbe anche rimanere e fare parte di quel gruppo.