@ML – Una bella notizia da Milanello: Bennacer quasi tutto in gruppo

Il centrocampista algerino, fermo dallo scorso maggio, prosegue spedito nel suo programma di recupero: ottime notizie da Milanello

Manca da talmente tanto tempo che forse qualcuno si è dimenticato della sua importanza. Della sua leadership in mezzo al campo. E anche del suo peso nello spogliatoio, visto che questa stagione, che finora il calciatore ha visto solo dalla tribuna, è la quinta in rossonero.



Ismael Bennacer sarebbe servito come il pane soprattutto in un periodo come questo, in cui la squadra, spesso avanti nel punteggio, sembra preda di insicurezze e paure che consentono poi puntualmente agli avversari di rientrare in partita.

Non avremo mai la controprova, ma siamo certi che la sua esperienza, la sua intelligenza tattica, il suo spirito di sacrificio, sarebbero tornato molto utili alla causa. In particolar modo nelle citate situazioni di Napoli e Lecce.

Dopo il brutto infortunio accusato nello scorso maggio in occasione dell’euroderby d’andata – quando si procurò una lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro – ora l’algerino è quasi pronto. Lo dimostrano i progressi degli ultimi giorni e soprattutto quanto accaduto oggi, raccolto e riportato dalla redazione di Milanlive.it.

Milanello, Bennacer fa passi da gigante

Dopo aver svolto parte delle sessioni di allenamento nei giorni scorsi, quando aveva partecipato al riscaldamento e poi al torello, nella seduta odierna il nordafricano ha spinto di più sull’acceleratore.

Agli ordini di Stefano Pioli, in un lavoro che ha visto ovviamente l’assenza dei vari nazionali in giro per l’Europa e per il mondo, l’algerino ha svolto quasi tutta la seduta, con grande soddisfazione dello staff medico. E ovviamente dello stesso tecnico parmigiano.

Sebbene persista ancora massima cautela nell’ipotizzare la partita che vedrà il suo rientro in campo, si inizia a parlare della concreta possibilità che il rientro avvenga prima della fine dell’anno solare. Un’ottima notizia per il Milan e per tutti i suoi tifosi, che non vedono l’ora di riabbracciare uno dei pilastri del centrocampo rossonero.