Atp Finals, meraviglioso Sinner: Medvedev cede ancora, storica finale a Torino

Ancora fantastico Sinner, che ha conquistato un traguardo importante della sua carriera: ora Djokovic o Alcaraz per vincere il trofeo.

Prosegue il momento magico di Jannik Sinner, che in semifinale alle Atp Finals ha sconfitto Daniil Medvedev ha staccato il pass per la finalissima. Domani a Torino affronterà uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il tennista italiano ha battuto il russo in tre set: 6-3, 6-7, 6-1. È la terza volta che lo mette KO in tre mesi. Era già successo nelle finali a Pechino e a Vienna. Sicuramente è una grande soddisfazione per Sinner, che adesso spera di fare il colpo grosso vincendo il torneo in Italia.

Sinner, super premio se vince le Atp Finals

Se dovesse trionfare anche in finale, si toglierebbe anche la soddisfazione di aver vinto le Atp Finals da imbattuto. Inoltre, si porterebbe a casa un premio complessivo da oltre 4 milioni di euro. Adesso attende il risultato dell’altra semifinale tra un campione d’esperienza come Djokovic e un astro nascente del tennis mondiale come Alcaraz.

Sconfitto Medvedev, il 22enne altoatesino non ha nascosto la sua grande soddisfazione: “È stato un match molto complicato. Lui ha cominciato bene e ha giocato meglio di me. Dopo il break mi sono sentito meglio. Da quando sono arrivato ho sentito un calore e un’energia incredibili. Soprattutto nel terzo set ho provato a giocare più aggressivo e Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta e sono felice di questa prestazione. Vedremo come andrà domani“. In bocca al lupo al milanista Jannik per la finale!