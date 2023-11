Bennacer: “Calhanoglu voleva restare. Io mai all’Inter, amo troppo il Milan”

Le parole e le verità di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che ha detto la sua su diverse situazioni di casa rossonera.

Finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi passati in infermeria e con sedute di fisioterapia e recupero atletico, Ismael Bennacer comincia a rivedere il campo ed il pallone. Una buonissima notizia per lui e per il Milan, che a breve ritroverà uno dei suoi calciatori più rilevanti.

Il regista algerino è fermo dalla scorsa primavera, dopo l’intervento per guarire la lesione alla cartilagine del ginocchio. Stefano Pioli lo attende a braccia aperte, con l’intenzione di ridargli le chiavi del centrocampo. Un metronomo di qualità e spirito di sacrificio come Bennacer diventerà indispensabile per un Milan che ultimamente è fin troppo balbettante.

In attesa del rientro vero e proprio, Bennacer è tornato a parlare durante la puntata recente del podcast sul canale Youtube di Instant Foot. Una chiacchierata molto interessante per discutere di alcune questioni. Una su tutte: il ‘tradimento’ di Hakan Calhanoglu al Milan ed il trasferimento a costo zero all’Inter.

Bennacer ed il rapporto con Calhanoglu: “Siamo amici, ma sul campo…”

Ancora oggi molti tifosi milanisti non sopportano l’idea del passaggio di Calhanoglu agli storici rivali interisti, per di più per scadenza di contratto. Una situazione che ha fatto infuriare in molti, ed a sorpreso anche gli ex compagni di squadra di Calha. Tra cui proprio Bennacer, che si considera un amico del turco.

Questa la testimonianza sull’accaduto del numero 4 rossonero: “Ho scoperto solo all’ultimo del trasferimento all’Inter, dopo che Eriksen ha avuto il problema di salute. So però che Hakan voleva restare al Milan, dopo non so cosa sia successo. Forse non hanno trovato l’accordo per il rinnovo. Io e lui siamo amici, ma sul campo siamo rivali, ancor più in un derby. C’è rispetto tra noi, ma quando ho letto del trasferimento mi sono detto: ‘Non può averlo fatto’. Ma sono scelte individuali”.

Un passaggio da una milanese all’altra che Bennacer non si sognerebbe mai di tentare: “Questo è una cosa che io non potrei mai fare. Rispetto così tanto il Milan che non potrei mai giocare nell’Inter. Mi possono offrire quello che vogliono, ma io amo questo club. Non so cosa accadrà in futuro, non dico che sicuramente resterò qui per sempre, ma di certo non mi trasferirò all’Inter per una questione di rispetto”.