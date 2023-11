Caso Florenzi, il suo avvocato: “Nessuna ipotesi di scommesse sul calcio”

Ai microfoni di Tv Play, ha parlato il legale di Alessandro Florenzi in merito all’implicazione nel caso scommesse del giocatore. Dichiarazioni decisive

La notizia dell’accusa ad Alessandro Florenzi di implicazione nel caso scommesse è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti di sasso, incluso il Milan. Il terzino azzurro è finito anche lui nel mirino della Procura di Torino per presunte scommesse sul calcio. L’ennesimo nome, dopo quelli coinvolti e da cui tutto è partito di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Per fortuna, però, il caso Florenzi è risultato essere molto simile proprio a quello di Zaniolo, e dunque: il rossonero ha sì giocato su piattaforme illegali ma mai su partite di calcio, né italiane né estere.

Questo quanto trapelato dall’interrogatorio cui è stato sottoposto Florenzi ieri dal magistrato di Torino. Se le cose stessero così, il numero 42 del Milan non rischierebbe squalifiche o lunghi stop. Oggi, si è espresso il suo legale al riguardo, Gianluca Tognozzi, tra l’altro lo stesso avvocato di Zaniolo. Le sue parole ai microfoni di TV Play.

Florenzi e le scommesse: parla Tognozzi

L’avvocato Tognozzi ha innanzitutto confermato a chiare lettere che Alessandro Florenzi non ha mai intrapreso azioni di scommesse su partite di calcio, fatto dimostrato dalla mancata contestazione da parte della Procura di Torino su reati di questo genere: “A Florenzi non è stato contestato nulla per quanto riguarda ipotesi di scommesse calcistiche, si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo già chiarito.

E’ una situazione molto simile a quella di Zaniolo. Io dico ‘spero non ci sia altro’ per una questione di stile fino a quando non si chiuderà l’indagine. Ma la Procura di Torino come giustizia ordinaria alla giustizia sportiva non ha inviato nulla, poi questa può prendere iniziativa se ci dovessero essere dichiarazioni di qualcun altro, ma la Procura della Repubblica di Torino però non ha inviato nulla alla Federazione Florenzi ha confermato di non aver mai scommesso sul calcio in vita sua e non è emersa alcuna prova che lo faccia pensare”.

Infine, il legale del rossonero ha parlato di questo tipo di reati con la speranza che adesso non si generalizzi, e che dunque tutta la classe dei calciatori non venga additata come predisposta al gioco d’azzardo e alle scommesse: “Ad ogni modo, il nostro ordinamento prevede in questi casi di oblare. Quando l’indagine andrà verso la chiusura provvederemo all’oblazione. Non scordiamoci l’età di questi ragazzi, sono giovanissimi, è una cosa indipendente dal fatto che siano calciatori o meno, non ne farei un reato di genere”.