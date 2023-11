Come sta Tomori, sostituito all’intervallo di Inghilterra-Malta: le condizioni del difensore

Come sta Fikayo Tomori, il difensore inglese del Milan che ieri è rimasto in campo solo 45 minuti nel match della sua nazionale.

Come al solito la sosta per le Nazionali porta tanta preoccupazione all’interno dei vari club calcistici. Il motivo? I possibili infortuni e sovraccarichi muscolari ai quali rischiano di andare incontro i propri calciatori, convocati dalle rispettive selezioni.

Il Milan lo sa bene, visto che in passato ha perso per molti mesi giocatori del calibro di Maignan o Ibrahimovic proprio per via di stop muscolari subiti con la Nazionale. Ecco perché Stefano Pioli non può dormire sonni tranquilli in questa pausa di novembre, che vede ben 9 rossoneri partite per rispondere alle chiamate.

Un bel po’ di preoccupazione giunge dall’Inghilterra, dove ieri sera è andata in scena la sfida di qualificazione europea contro Malta. Nel duello di Wembley il difensore rossonero Fikayo Tomori sembra essere uscito anzitempo per un problema fisico, che mette in allarme il Milan ed il suo staff.

Tomori schierato da terzino contro Malta: fuori per precauzione a fine primo tempo

Intanto va detto che il c.t. inglese Gareth Southgate ha scelto un ruolo a dir poco inedito per Tomori. Il forte centrale milanista è stato schierato da terzino sinistro nella difesa a quattro dei ‘Tre Leoni’. Il motivo? Le assenze per infortunio dell’ultima ora dei vari Shaw e Chilwell, che hanno costretto Tomori ad allargarsi sull’out mancino.

Non una grande prova per il 23 rossonero in questo nuovo ed inedito ruolo. Ma ciò che preoccupa è che Southgate abbia deciso di tenerlo fuori dopo l’intervallo. Tomori è stato rimpiazzato al 46′ minuto da Saka. Una scelta precauzionale per via di un problema fisico occorso al difensore nel primo tempo.

Tomori avrebbe subito un paio di colpi dolorosi alla caviglia che hanno fatto scattare l’allarme. Molto dolorante il calciatore classe ’97 che dunque è stato lasciato negli spogliatoi. Il Milan si è subito informato sulle condizioni del proprio tesserato, che dunque sembra vittima di contusione e non di problema muscolare o lesivo. Nelle prossime ore Tomori farà accertamenti nel ritiro della sua Nazionale per valutare l’entità del danno.

Nel frattempo il Milan spera che Tomori venga rispedito precauzionalmente a Milanello, senza che venga convocato per la sfida di lunedì sera contro la Macedonia del Nord. Perdere l’inglese per le prossime partite sarebbe una mezza tragedia per Pioli, che in difesa deve già fare i conti con gli infortuni di Kalulu e Pellegrino oltre alle condizioni ‘ballerine’ di Kjaer.