“Come va la caviglia?”: Tomori risponde e tranquillizza i milanisti

Il difensore inglese ha risposto su Instagram a chi gli ha chiesto delle sue condizioni fisiche: un sospiro di sollievo per tutti.

L’uscita di Fikayo Tomori nell’intervallo di Inghilterra-Malta aveva un po’ preoccupato l’ambiente Milan. Erano arrivate notizie inerenti un problema a una caviglia, un po’ dolorante dopo alcuni colpi subiti nel corso della partita.

Sono poi filtrate notizie che hanno tranquillizzato il club rossonero e i tifosi. Su Instagram proprio uno dei tifosi milanisti ha chiesto al giocatore come stesse la sua caviglia e la risposta è stata chiara: “Tutto bene“. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, dunque. L’ex Chelsea non ha subito alcun infortunio serio e quindi anche Stefano Pioli ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Milan, dal mercato un nuovo difensore

Per il Milan è importante che Tomori non abbia alcun problema fisico, anche perché in questo momento il reparto difensivo è ridotto quasi al minimo. Pierre Kalulu resterà fuori per circa quattro mesi ed è infortunato anche Marco Pellegrino. Simon Kjaer va verso il recupero, però non si può dire che sia completamente affidabile dal punto di vista fisico.

Pioli conta molto sulla coppia Thiaw-Tomori, sperando non subentrino problematiche che possano fermare uno dei due difensori. Sicuramente nella sessione invernale del calciomercato arriverà un nuovo centrale. Geoffrey Moncada ha diversi nomi nella sua lista e sarà interessante vedere quale sarà il volto nuovo a Milanello.

Il direttore tecnico del Milan è stato in Inghilterra a vedere Lloyd Kelly del Bournemouth e in Svizzera per Finn van Breemen del Basilea. Questi sono solamente due dei profili presi in considerazione. Negli ultimi giorni è spuntato pure Benoit Badiashile, mancino francese classe 2001 che il Chelsea aveva pagato 38 milioni di euro a gennaio 2023. Solo una presenza in questa stagione, è in ritardo di condizione dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’ di mesi. In questo caso si può pensare a un’operazione in prestito con diritto di riscatto.