Il papà di Luis Diaz commuove anche Leao: la reazione social del portoghese (FOTO)

Il calciatore del Milan, al momento ai box per infortunio, non ha potuto non commentare un video divenuto ben presto virale

Tempo di sosta, per i club di Serie A, ma tempo di impegni con le proprie nazionali per tutti quei giocatori convocati con le rispettive rappresentative. Peccato che Rafael Leao, che sarebbe stato certamente tra i presenti in campo per la doppia sfida del suo Portogallo a Liechtenstein ed Islanda, non sia disponibile. Questo avrebbe ovviamente anche significato un’integrità fisica da portare poi, con tutta la sua energia, ai prossimi impegni del Milan.



Purtroppo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata dopo appena 10′ nella partita di Lecce ha impedito alla stella lusitana di rispondere alla convocazione, restando a Milanello per tutte le cure del caso. Appurato che il portoghese non potrà essere disponibile per la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 25 novembre, si tenta il miracoloso recupero per l’importantissima gara di San Siro contro il Dortmund.

Una gara che potrebbe consentire al Milan, dopo le clamorose difficoltà iniziali, di mettere una pietra importante sulle speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Nel frattempo il numero 10 rossonero si è goduto dal divano di casa la vittoria – invero abbastanza striminzita nel punteggio, considerando il valore dell’avversario – dei suoi compagni di nazionale, che hanno avuto la meglio sul Liechtenstein per 2-0.

La mattina seguente l’attaccante del Milan non ha potuto fare a meno di prendere visione di un video che ha rapidamente fatto il giro del web. L’emozione alla vista delle immagini è stata ben espressa dalle emoticon che l’ex Lille ha inserito a supporto della condivisione del filmato.

Leao, quante emozioni all’esultanza del papà di Luis Diaz

Nella notte si è giocata un’importante sfida, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, tra Colombia e Brasile in quel di Barranquilla. Dopo esser passati in svantaggio al 4′ per effetto del gol del ‘gunner’ Martinelli, i padroni di casa hanno ribaltato tutto con una fantastica doppietta di Luis Diaz, l’attaccante del Liverpool.

Il giocatore dei Reds era suo malgrado salito alla ribalta delle cronache non calcistiche per via della terribile disavventura capitata al padre, rapito e sequestrato per ben 13 giorni dai guerriglieri dell’esercito di liberazione nazionale. Presente allo stadio Estadio Metropolitano Roberto Melendez per tifare il suo paese e applaudire le gesta del figlio, il papà del calciatore è scoppiato in un pianto dirotto al momento della prima rete del figliolo.

La reazione non ha lasciato indifferente Leao, che ha voluto dare evidenza sul suo profilo Twitter della commozione da lui stesso provata.

Un’emozione incredibile, che è stata poi antipasto per una gioia ancora più grande: quella provata al secondo gol. In un clima di commozione generale – lo stesso Diaz è scoppiato in lacrime al gol del pareggio – perfino Alisson, il portiere della Seleçao e compagno di squadra del colombiano, ha abbracciato a fine gara l’eroe del giorno. Una vera e propria favola, che ha fatto scendere più di una lacrimuccia anche a persone distanti migliaia e migliaia di chilometri.