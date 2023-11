Milan, Loftus-Cheek oggi non si è allenato: i dettagli | le ultime da Milanello

Pazzidifanta ha raccolto le ultime novità da Milanello per quanto riguarda gli infortunati. Buone e cattive notizie per Stefano Pioli dopo l’allenamento di oggi

Procede la sosta per le Nazionali e a Milanello si lavora sodo per ritornare al meglio sabato prossimo contro la Fiorentina. Ma l’obiettivo principale per Stefano Pioli è quello di recuperare quante più pedine possibile dall’infermeria. Sono diversi infatti i rossoneri acciaccati e che dunque non stanno lavorando insieme al gruppo. L’allenatore aveva concesso tre giorni di riposo dopo il deludente pareggio di Lecce, ma da qualche giorno si è tornati a lavorare a pieno regime a Milanello. Dall’allenamento di oggi arrivano novità decisive.

La notizia principale riguarda Ruben Loftus-Cheek, il quale non si è allenato affatto oggi nel centro sportivo rossonero a causa di un virus. A riportare la notizia è Sky Sport. Ricordiamo che il centrocampista inglese non ha lavorato coi compagni in questi giorni. Solo personalizzato per lui, ancora non al meglio dopo le grandi fatiche della gara contro il Paris Saint Germain e il precedente infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Sicuramente, il virus che lo ha colpito rallenta e non poco il ritorno alla miglior condizione. Si spera che già domani possa tornare a Milanello e prepararsi al ritorno in gruppo in vista della Fiorentina.

Ma non solo Rubs. Arrivano novità migliori per quanto concerne gli altri infortunati.

Milan, le ultime su Kjaer, Pulisic, Bennacer e Leao

Andando agli altri infortunati. Buone notizie per Pioli. Secondo quanto raccolto da Pazzi di Fanta, Kjaer e Pulisic non hanno lavorato in gruppo ma sono tornati ad allenarsi sul campo. Ciò significa che nel corso di questa settimana e dunque in vista della Fiorentina è previsto il loro rientro in gruppo. Per Ismael Bennacer procede bene e spedito il recupero. Anche oggi, infatti, il centrocampista algerino ha svolto una parte di allenamento insieme al resto dei compagni. Da previsione, il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a metà dicembre.

Infine, su Leao. Il portoghese ha avuto a disposizione diversi giorni di riposo dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. Dunque, si è allenato anche lui a parte. Lavoro personalizzato nella giornata di oggi. Sappiamo bene che è improbabile rivederlo in campo contro la Fiorentina. Qualche chance in più per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma molto dipenderà dal lavoro di questa settimana. Certamente, ci vuole prudenza per la lesione di primo grado rimediata dal fuoriclasse portoghese.