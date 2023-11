Milan, non è chiusa: la verità sul colpo a centrocampo

Matteo Moretto fa delle precisazioni importanti in merito all’interesse del Milan per il giovane talento. Ci sono degli scogli da superare nella trattativa

Il Milan è già proiettato al prossimo mercato e dunque alle mosse da compiere per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, che di lacune ne ha e anche belle grosse. Soprattutto a causa degli infortuni. I reparti da puntellare sono sicuramente quelli di attacco e difesa. Serve un vice Giroud all’altezza perché Luka Jovic non sta affatto convincendo. Per la retroguardia, gli infortuni di Kalulu e Pellegrino e la condizione precaria di Kjaer dettano un’esigenza forte di nuovi innesti. Nonostante questo, però, il Milan sta osservando anche altri profili che non siano solo difensori o attaccanti in questo periodo. Piace particolarmente un centrocampista, su cui quello rossonero è uno dei club più attivi.

Si tratta di Assan Ouédraogo, ormai un nome molto familiare per gli appassionati di Milan. Geoffrey Moncada è particolarmente attratto da questo 17enne talento del centrocampo. In forza allo Schalke 04, il giocatore tedesco è ormai entrato in pianta stabile nella Prima Squadra, contando già 11 presenze con un gol e un assist all’attivo. Da qui, si può ben intendere l’enorme talento che ha acceso l’interesse del Milan. Ouédraogo può giocare sia centrocampista, che trequartista che ala d’attacco a sinistra. Una duttilità certamente importante. Il Diavolo sembra molto avanti nelle discussioni per il suo acquisto, ma Matteo Moretto fa delle precisazioni molto importanti.

Milan, Ouédraogo non è una priorità

L’esperto di mercato sottolinea innanzitutto che il Milan e lo Schalke 04 non hanno una trattativa in chiusura per l’acquisto/cessione di Assan Ouédraogo. Il club rossonero, è vero, è molto interessato al 17enne e sta mantenendo dei contatti vivi e costanti con il suo entourage, ma non c’è l’intenzione di chiudere nel breve, e dunque nel mercato invernale. I motivi sono diversi. Innanzitutto, il Milan ha appunto altre esigenze in entrata, che portano ai reparti di difesa e attacco. Poi c’è da considerare la concorrenza agguerrita per il talento tedesco. E l’ostacolo principale è proprio forse di natura economica.

Sì, perché il Milan ha l’intenzione di acquistare Assan per una cifra inferiore alla sua clausola rescissoria, pari a 12 milioni di euro. Servirà dunque trovare un accordo tanto con gli agenti quanto con lo Schalke 04. Niente di semplice, perché appunto la concorrenza è elevata e in diversi club sarebbero disposti a pagare l’intera clausola rescissoria da 12 milioni, fatto che converrebbe certamente al club tedesco. E’ vero che i rapporti tra Milan e Schalke 04 sono ottimi ma a questo punto potrebbe diventare decisiva la sola volontà del calciatore.