Milan, piace un super talento spagnolo: la clausola è altissima

Dalla Spagna spunta un nome nuovo per il reparto offensivo rossonero: ma la valutazione del suo cartellino è abbastanza alta.

Il Milan è tra le società della Serie A più chiacchierate per quanto riguarda le mosse di calciomercato per il futuro. Sicuramente la dirigenza metterà a segno qualche colpo nella sessione di gennaio, su questo non ci sono dubbi.

A Stefano Pioli serve un difensore centrale e verrà accontentato, visto che Pierre Kalulu rimarrà fuori per circa quattro mesi e Simon Kjaer non dà sufficienti garanzie sul piano fisico. Ora è assente per infortunio anche Marco Pellegrino, che per la sua poca esperienza non può comunque garantire grande affidabilità. Prendere un innesto nel ruolo è necessario. E non sarà l’unico.

Calciomercato Milan, si guarda in Spagna per il futuro

Il Milan vorrebbe prendere anche un terzino sinistro e ha già individuato in Juan Miranda un ideale vice Theo Hernandez. Il 23enne spagnolo va in scadenza a giugno 2024, quindi può arrivare a gennaio per un prezzo contenuto. L’obiettivo sarebbe quello di spendere massimo 3-4 milioni di euro per portarlo subito a Milanello.

A proposito di Spagna, proprio da lì arriva la notizia inerente l’interesse rossonero per Ohian Sancet. Il trequartista classe 2000 milita nell’Athletic Bilbao e, stando a quanto rivelato da Todofichajes.com, interessa anche all’Arsenal. In questo inizio di stagione 3 gol e 2 assist in 12 presenze (10 da titolare).

Il suo cartellino ha una valutazione che si aggira sui 35 milioni, però nel suo contratto con scadenza giugno 2032 è presente una clausola di risoluzione da ben 80 milioni. Al momento, Sancet non può valere sicuramente quest’ultima cifra, però l’Athletic Bilbao cercherà di guadagnare il più possibile da una eventuale cessione del suo gioiello.

Alto 1,88 metri, il 23enne nato a Pamplona è un giocatore dotato tecnicamente e intelligente a livello tattico. Possiede una buona visione di gioco e sa rendersi pericoloso con i suoi inserimenti. È veloce e abile nel dribbling. In carriera ha giocato anche da centrocampista. Gli osservatori di Milan e Arsenal lo stanno seguendo, però il suo nome è anche nella lista di altre società.

L’Athletic Bilbao è spesso una bottega gara quando si tratta di vendere i suoi migliori giocatori, quindi non sarà semplice assicurarselo. Per il Diavolo si tratta di un’operazione che può essere pensata, eventualmente, solo per il calciomercato estivo. Ora le priorità sono altre e il budget è limitato.