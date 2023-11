Milan, sì al bomber ma non a gennaio: 35 milioni in estate

Novità importanti sul mercato del Milan per quanto riguarda l’attacco. L’obiettivo è fissato, ma l’assalto non verrà fatto a gennaio. Tutti i dettagli di SOS Fanta

Non è una novità che il Milan abbia bisogno di un rinforzo all’altezza per il suo attacco. Per quanto riguarda il mercato rossonero, non si parla d’altro. Olivier Giroud non può sempre fare gli straordinari a 37 anni, ma a prescindere, per un grande club è molto importante poter quantomeno contare su due centravanti di razza e sempre pronti a contribuire in fatto di realizzazioni. Al momento, purtroppo, il Milan non può vantare tale aspetto. L’alternativa naturale di Olivier Giroud, Luka Jovic, non sta convincendo affatto. Discontinuo sia in tenuta mentale che fisica, non ha neanche realizzato un tiro in porta da quando veste rossonero. Impossibile pensare di condurre una stagione in questo modo!

Ecco che le fonti più accreditate parlano di un intervento di Furlani e Moncada sul mercato già a gennaio. Il Milan sembra intenzionato a puntare su un nuovo centravanti per condurre una seconda parte di stagione più qualitativa. I nomi sul tavolo sono diversi, ma uno particolare è l’assoluto favorito. Di chi parliamo? Chiaramente di Jonathan David, il classe 2000 del Lille che si è distinto negli ultimi anni per il suo straordinario fiuto per il gol. In molti hanno affermato che il Milan tenterà l’assalto al canadese nel mercato invernale, ma le cose stanno diversamente.

Milan, tutto su David: ma solo a giugno

SOS Fanta, in base ad informazioni in suo possesso, ci tiene a precisare che Jonathan David è davvero l’obiettivo numero del Milan per rinforzare l’attacco, ma non a gennaio. Il colpo è già programmato per giugno, quando il contratto del giocatore sarà ad un anno dalla scadenza. Ad ogni modo, il club rossonero ha comunque cominciato a lavorare in anticipo alla trattativa, per strappare il pre-accordo tanto a David quanto al Lille, consapevole che il suo nome è sul taccuino di altri grandi club europei. Ma l’operazione, come detto, è prevista per la prossima estate. Fissato anche il prezzo, il quale dovrebbe aggirarsi sui 30-35 milioni di euro.

L’indiscrezione di SOS Fanta viene anche confermata da Matteo Moretto, l’esperto di mercato fonte molto accreditata. Ma c’è di più. Perché SOS Fanta fa anche una precisazione su Olivier Giroud. Sappiamo che il contratto del francese è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan e il giocatore non hanno ancora preso alcuna decisione sul rinnovo, considerato non un tema caldo al momento. Solo nei prossimi mesi, si deciderà di comune accordo se procedere insieme in questo cammino di successo o meno.