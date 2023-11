Sorpresa Miranda: offerta inaspettata, Milan spiazzato

Il terzino spagnolo del Betis, ormai certo di non rinnovare col club andaluso, è ambìto anche da una società teutonica

Passano i giorni e si avvicina sempre di più la riapertura ufficiale della sessione invernale di scambi. Al netto della costante ricerca di un difensore centrale da aggiungere ai pochi elementi disponibili – attualmente tre – nel reparto, e della caccia all’attaccante in grado di essere una reale alternativa ad Olivier Giroud, la dirigenza rossonera è molto sensibile alla possibilità di mettere a segno almeno un paio di colpi a ‘zero’.



Il primo, che sembra davvero in dirittura d’arrivo, è quello di Matija Popovic, il talentino serbo in scadenza di contratto col Partizan Belgrado il prossimo 31 dicembre. L’altro, un obiettivo che si è fatto via via più concreto nelle ultime settimane, è quello di Juan Miranda, l’esterno sinistro del Betis Siviglia prossimo a diventare un succoso free agent.

Nonostante le dichiarazioni di rito, datate fine ottobre, del Ds del club andaluso, le possibilità che il mancino scuola Barcellona rinnovi il suo contratto coi biancoverdi sono prossime allo zero.

Anche la stampa spagnola, per bocca del portale ‘Todofichajes.com‘, dà ormai per scontato l’addio di Miranda, ma contestualmente fa entrare nel novero delle pretendenti sul calciatore un club tedesco rimasto finora a guardare.

Miranda, il Dortmund prepara il disperato blitz

Si tratta del Borussia Dortmund, il club della Ruhr che, in questo scorcio di inizio stagione, appare in netta difficoltà. In campionato i tedeschi sono quinti in classifica con 10 punti di ritardo dal Leverkusen e 8 nei confronti degli eterni rivali del Bayern Monaco.

A salvare finora la panchina di Terzic, che lo scorso anno gettò clamorosamente alle ortiche un titolo nazionale che sembrava già in cassaforte, è il cammino in Champions League, dove i gialloneri comandano provvisoriamente il Gruppo F. Le speranze dello stesso giovane tecnico tedesco sono riposte sul mercato invernale, dalla cui finestra potrebbero arrivare prospetti interessanti.

Uno di questi, nelle intenzioni dei teutonici, potrebbe essere proprio Miranda. La dirigenza del Dortmund è consapevole che il Milan ha trovato da tempo un accordo economico con l’entourage del calciatore, ma non ancora – almeno pienamente – col club andaluso.

I tedeschi vorrebbero dunque migliorare la portata dell’indennizzo economico da destinare agli spagnoli a gennaio, ma sanno che sul fronte della volontà del ragazzo, quest’ultimo ha già scelto i colori rossoneri.

Lo stesso sito spagnolo riferisce infatti che al momento il club di Via Aldo Rossi è in netto vantaggio nella corsa all’esterno mancino, in procinto di diventare un’alternativa di lusso al titolarissimo Theo Hernandez.